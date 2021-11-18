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Ünlü & Co, TSPB ödüllerinde "Satın Alma ve Birleşme İşlemlerinin Lideri" seçildi - Son Dakika

Ünlü & Co, TSPB ödüllerinde "Satın Alma ve Birleşme İşlemlerinin Lideri" seçildi

18.11.2021 10:25
Ünlü & Co, TSPB ödüllerinde "Satın Alma ve Birleşme İşlemlerinin Lideri" seçildi

Ünlü & Co, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından düzenlenen Sermaye Piyasaları Ödül Töreninde "Satın Alma ve Birleşme İşlemleri Lideri" seçildi.

Ünlü & Co, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından düzenlenen Sermaye Piyasaları Ödül Töreninde "Satın Alma ve Birleşme İşlemleri Lideri" seçildi.

Ünlü & Co'nun açıklamasına göre, yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi şirketi, 6. TSPB Sermaye Piyasaları Ödülleri kapsamında, "Kurumsal Finansman İşlemleri" kategorisinde "Satın Alma ve Birleşme İşlemleri Lideri-2020" ödülüne layık görüldü.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Ünlü & Co Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Mahmut L. Ünlü, ödüle layık görüldüklerin için memnuniyet duyduklarını belirtti.

Türkiye'deki finansal piyasaların gelişmesi için 25 yıldır çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Ünlü, aracılık ettikleri işlerdeki başarıları sayesinde Türkiye'nin en itibarlı yatırım kuruluşlarından olduklarını bildirdi.

Ünlü, kurumsal finansman ve danışmanlık hizmetlerinde pazar lideri olduklarının altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"Yatırım bankası kurma hedefimizi gerçekleştirdiğimizde verdiğimiz hizmetleri genişleterek öncü konumumuzu pekiştireceğiz. Gerek yurt içi gerekse yurt dışında gerçekleştirdiğimiz başarılı birleşme ve satın alma işlemleriyle bugüne kadar 13 milyar doların üzerinde yatırımı ülkemize kazandırdık. Son bir yılda Kümaş Manyezit, Sek Süt, Olmuksan, Assan Gıda, Ekol Ofset ve Etap Enjeksiyon & Etap Doğan gibi sektörünün önemli şirketlerinin birleşme ve satın alma işlemlerine aracılık ettik. Çalışmalarımızın ödüllendirilmesi bizler için ek bir motivasyon kaynağı oluyor. Ülkemizin geleceğine olan güvenimiz ile gelecek dönemde de çalışmalarımızı aynı inançla yürütmeye devam edeceğiz."

Yatırım, Türkiye, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ünlü & Co, TSPB ödüllerinde 'Satın Alma ve Birleşme İşlemlerinin Lideri' seçildi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Ünlü & Co, TSPB ödüllerinde "Satın Alma ve Birleşme İşlemlerinin Lideri" seçildi - Son Dakika
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