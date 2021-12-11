Ünlü Simav kestanesine yoğun ilgi

Kütahya'nın Simav ilçesinde, her yıl yaklaşık 2 bin ton üretimi yapılan kestane, kış aylarında ilgi görmeye devam ediyor.

Özellikle kış gecelerinde tüketilen lezzetiyle meşhur Simav kestanesinin, bu yıl kilosu 15 TL ile 35 TL arasında alıcı buluyor. Kestane üreticisi ve satıcısı Selman Kol, Simav bölgesinde yılda yaklaşık 2 bin ton kestane üretildiğini, iç ve dış pazar taleplerinin karşılandığını ifade etti. Kol, "Simav çevresinden ve ülke genelinden telefonla gelen siparişleri Türkiye'nin her bölgesine gönderiyoruz. Kargo firmaları kestane gönderimine özel kampanyalı indirimler uyguluyor. Eynal Kaplıcaları'na ilçe dışından gelen yerli ve yabancı turistler de Simav'ın meşhur kestanesinden alıyorlar " dedi.

Kestane satıcısı Sevadiye Alyörük, ilk hasadın yapıldığı zamanlarda iri kestane fiyatının 35 ile 40 TL arasında olduğunu belirterek, kestaneyi 10 TL ile 35 TL arasında sattıklarını ifade etti.

Kestane müşterisi Celal Akbulut, Simav'ın doğal güzelliğinin yanında kestanesinin de çok güzel olduğunu belirtti. Akbulut, "Kestane satıcısından daha önceleri de alış veriş yaptım. Balıkesir'deki yakınlarıma hediye olarak götürdüm. Simav kestanesi Bursa kestanesinden daha iyi" diye konuştu.

Kestane satıcısı Selman kol, kestane satışlarının Ekim ayında başladığını, Şubat ve Mart aylarında ise kozadan çıkarılanların satışıyla sona erdiğini ifade etti.

Simav kestanesinin yurt içi ve yurt dışına satışlarının devam ettiği belirtildi. - KÜTAHYA