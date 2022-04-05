Ünlü şirketten salmonella virüsü uyarısı! Kinder Sürpriz yumurtalar toplatılıyor - Son Dakika
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Ünlü şirketten salmonella virüsü uyarısı! Kinder Sürpriz yumurtalar toplatılıyor

05.04.2022 11:57

Çikolata firması Ferrero, salmonella salgını nedeniyle Kinder Sürpriz yumurtalarını toplatma kararı verdi. Şimdiye kadar salgından etkilenen çocuk sayısı 63 olarak açıklandı. Yapılan açıklamada 11 Temmuz 2022 ve 7 Ekim 2022 arasındaki son kullanma tarihli yumurtaların yenmemesi gerektiği vurgulandı.

İngiltere Gıda Standartları Ajansı (FSA), çikolata firması Ferrero'nun salgınla ilgili soruşturmalar devam ederken önlem olarak bazı yumurta partilerini geri çağırdığını açıkladı. Geri çağırmanın, "salmonella salgınıyla olası bağlantısı" nedeniyle olduğu ifade edildi.

HANGİ ÜRÜNLERİ KAPSIYOR?

Etkilenen ürünlerin son kullanma tarihi 11 Temmuz 2022 ve 7 Ekim 2022 arasında olan 2 partiyi kapsadığı belirtildi.
FSA yetkilisi Tina Potter, "Özellikle Paskalya yaklaşırken, bu ürünlerin küçük çocuklar arasında popüler olduğunu biliyoruz. Bu nedenle ebeveynleri ve çocukların velilerini, evlerindeki ürünlerin geri çağırmadan etkilenip etkilenmediğini kontrol etmeye çağırıyoruz." dedi.

FİRMADAN "YEMEYİN" UYARISI

Kinder Sürpriz'i üreten Ferrero şirketi de açıklamasında bu son kullanma tarihlerini içeren ürünlerin yenilmemesi ve geri gönderilmesini istedi.

CAN KAYBI YAŞANMADI

İngiltere'de herhangi bir can kaybı görülmezken, toplam 63 vakanın çoğunun 5-6 yaş çocuklardan oluştuğu ifade edildi. İngiltere'nin yanı sıra İrlanda, Fransa, Almanya, İsveç ve Hollanda'da salmonella vakaları görüldüğü ve yumurtaların Belçika'da üretildiği açıklandı.

SALMONELLA BELİRTİLERİ

Salmonellanın belirtileri arasında ishal, mide bulantısı, kusma ve ateş yer alıyor. Vakaların çoğunda birkaç gün içinde belirtiler ortadan kalkarken, özellikle küçük yaştakiler ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerin zaman zaman hastaneye kaldırılması gerekebiliyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ünlü şirketten salmonella virüsü uyarısı! Kinder Sürpriz yumurtalar toplatılıyor - Son Dakika


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