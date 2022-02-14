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Uygulama hayata geçti ekipler sahaya indi - Son Dakika

Uygulama hayata geçti ekipler sahaya indi

14.02.2022 13:29
Uygulama hayata geçti ekipler sahaya indi

Temel gıda maddelerinde uygulanacak katma değer vergisinin (KDV) yüzde 8'den 1'e düşürülmesinin ardından tüm yurtta olduğu gibi Edirne'de de Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri denetim için sahaya indi.

Temel gıda maddelerinde uygulanacak katma değer vergisinin (KDV) yüzde 8'den 1'e düşürülmesinin ardından tüm yurtta olduğu gibi Edirne'de de Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri denetim için sahaya indi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı temel gıda maddelerinde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) indirimi başladı. Ticaret Bakanının, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda KDV düzenlemesi ile ilgili 'gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesi düzenlemesinin amacına ulaşması için gerekli tedbirleri ivedilikle aldıklarını ve 81 ilin Ticaret İl Müdürlüklerine denetim yapılması konusunda talimat verdiklerini belirtti.

Bu kapsamda Edirne Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri sahaya inerek marketlerde ve peynircilerde KDV indirim denetimi yapmaya başladı. Denetimde vatandaşların aldıkları ürünlerin kasada kesilen fişlerinin KDV oranının yüzde 1 olarak kesilip kesilmediği ve raflardaki fiyat ürün etiketlerinde düzenleme yapılıp yapılmadığı kontrol edildi.

Çay, yumurta, salça, zeytin, şeker, un, yağ, makarna, tuz, süt, margarin ve beyaz peynir gibi temel gıda ürünlerinde yapılan KDV indirimleri fiyat etiketlerine yansıdı. Edirne Ticaret İl Müdürlüğü Ekipleri, fiyatı değişen ürünleri tek tek kontrol ederek not aldı.

"Aynı oranda indirimleri etiketlerimize yansıttık"

Edirne'de denetim yapılan işyeri sorumlusu Ercan Tam, "Yüzde 7'lik KDV indiriminden dolayı biz de ürünlerimizde aynı oranda yansıttık. Vatana millete hayırlı olsun. Listedeki tüm ürünlerde yüzde 7 indirim yaptık. Süt ürünleri ve temel gıda ürünlerinden KDV yüzde 1'e düştü. Süt ürünlerindeki yüzde 7'lik indirim yaklaşık olarak ürün çeşitlerine göre yaklaşık 5 lira ile 10 lira arasında düşmüştür. Örneğin 65 liraya sattığımız sert inek beyaz peyniri 60 lira, daha önce 60 liraya sattığımız yumuşak inek 50 lira" dedi.

Uygulamanın hem kendilerini hem de vatandaşları memnun edeceğini belirten Tam, bu indirimin işlerine de olumlu yansıyacağını aktardı.

Peynir almaya gelen vatandaşlardan Ahmet Mandacı, yapılan indirimlerden çok memnun olduklarını belirtti. - EDİRNE

Uygulama hayata geçti ekipler sahaya indi
Uygulama hayata geçti ekipler sahaya indi
Uygulama hayata geçti ekipler sahaya indi
Uygulama hayata geçti ekipler sahaya indi
Uygulama hayata geçti ekipler sahaya indi
Uygulama hayata geçti ekipler sahaya indi
Uygulama hayata geçti ekipler sahaya indi
Uygulama hayata geçti ekipler sahaya indi
Uygulama hayata geçti ekipler sahaya indi
Uygulama hayata geçti ekipler sahaya indi

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Ticaret, Edirne, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Uygulama hayata geçti ekipler sahaya indi - Son Dakika Ekonomi


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