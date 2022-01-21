Üye Girişi
"Uzay teknolojileri uzmanlığına" ilişkin esaslar belirlendi - Son Dakika

"Uzay teknolojileri uzmanlığına" ilişkin esaslar belirlendi

21.01.2022 08:55
"Uzay teknolojileri uzmanlığına" ilişkin esaslar belirlendi

Uzay teknolojileri uzman ve uzman yardımcılığına atanacaklarda aranacak nitelikler, giriş ve yeterlik sınavlarının şekli ve uygulaması, uzman ve uzman yardımcılarının çalışma usul ve esaslarıyla görev, yetki, hak ve sorumluluklarına ilişkin hususlar düzenlendi.

Uzay teknolojileri uzman ve uzman yardımcılığına atanacaklarda aranacak nitelikler, giriş ve yeterlik sınavlarının şekli ve uygulaması, uzman ve uzman yardımcılarının çalışma usul ve esaslarıyla görev, yetki, hak ve sorumluluklarına ilişkin hususlar düzenlendi.

Türkiye Uzay Ajansı tarafından hazırlanan "Uzay Teknolojileri Uzmanlığı Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, uzay teknolojileri uzman ve uzman yardımcılığına atanacaklarda aranacak nitelikler, giriş ve yeterlik sınavlarının şekli ve uygulaması, uzman ve yardımcılarının çalışma usul ve esaslarıyla görev, yetki, hak ve sorumlulukları belirlendi.

Buna göre, uzay teknolojileri uzman yardımcılığı giriş sınavı, kadro ve ihtiyaç durumu dikkate alınarak, yazılı ve sözlü ya da yalnızca sözlü olarak yapılabilecek.

Atama yapılacak kadro ve sınava katılabilmede aranacak genel ve özel şartlar, sınav başvuru tarihinin bitiminden en az 30 gün önce ilan edilecek.

Adaylar giriş sınavına, belirlenen kadro sayısına göre Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanı en yüksek olandan başlamak üzere yapılan sıralamaya göre çağrılacak.

Giriş sınavında başarılı olanlar hakkında yapılacak inceleme sonucu atanmasına engel durumu bulunmadığı tespit edilenler uzman yardımcılığı kadrosuna atanacak.

Uzman yardımcıları için yetiştirme planı uygulanacak. Yetiştirme planı, atamanın yapıldığı hizmet birimi dışında, diğer birimlerde toplam bir aydan az olmamak üzere staj yaptırılması, mesleki mevzuat ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgi ve beceriler edinilmesi, yazışma, rapor yazma, bilimsel araştırma ve inceleme tekniklerinin geliştirilmesi gibi konuları içerecek.

Uzmanlık tezi şartı

Uzman yardımcıları, göreve başlamasından itibaren 2 yıllık fiili hizmet süresini izleyen bir ay içinde, tez konuları listesinden iki konu belirleyerek tez önerilerini hazırlayacak. Tez konusu uygun bulunan uzman yardımcısına, 12 ay tez hazırlama süresi verilecek.

Yeterlik sınavına girebilmek için uzman yardımcısının adaylıkta geçen süre dahil en az 3 yıl fiilen çalışmış olması ve hazırlayacağı tezin kabul edilmesi gerekecek.

Yeterlik sınavında başarılı olanlar ve yabancı dil yeterliğini sağlayanlar uzman olarak atanabilecek.

Uzman ve uzman yardımcıları, araştırma yapmak, mesleki bilgi ve görgülerini artırmak veya yurt dışındaki üniversitelerden kabul belgesi almaları şartıyla akademik çalışma yapmak üzere yurt dışına gönderilebilecek.

YORUMLAR
500

Araştırma, Türkiye, Gazete, Uzay, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Uzay teknolojileri uzmanlığına' ilişkin esaslar belirlendi - Son Dakika Ekonomi


Bir telefon görüşmesiyle hayatı karardı! Emekli profesörü 10 günde 10 milyon lira dolandırdılar Bir telefon görüşmesiyle hayatı karardı! Emekli profesörü 10 günde 10 milyon lira dolandırdılar         
08:55
Beyin ameliyatı geçiren İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı Beyin ameliyatı geçiren İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı         
08:51
Gram altın, çeyrek altın ne kadar? Güncel altın fiyatları Gram altın, çeyrek altın ne kadar? Güncel altın fiyatları         
08:46
Alanyaspor, Hatayspor'a gol oldu yağdı Alanyaspor, Hatayspor'a gol oldu yağdı         
19:21
Tatil yapan aile, gece yarısı ilginç bir cisimle karşılaştı! Tatil yapan aile, gece yarısı ilginç bir cisimle karşılaştı!         
18:42
Anma programı için camide toplananlar, hurmayı kestiklerinde karşılarına çıkan Allah yazısına şaşırdılar Anma programı için camide toplananlar, hurmayı kestiklerinde karşılarına çıkan Allah yazısına şaşırdılar         
17:20
Öğrencisini dövdüğü için öğretmenlikten alınan adam, Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memurluk yapacak Öğrencisini dövdüğü için öğretmenlikten alınan adam, Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memurluk yapacak         
16:34
Merkez Bankası'nın kasasında ne kadar döviz rezervi var? İşte o rakam Merkez Bankası'nın kasasında ne kadar döviz rezervi var? İşte o rakam         
15:57
Saldırgan, daha önce rahatsız ettiği hemşireyi başından vurarak öldürdü Saldırgan, daha önce rahatsız ettiği hemşireyi başından vurarak öldürdü         
15:37
Demet Akalın'dan akaryakıt zamlarına tepki: Yeter, biz de insanız Demet Akalın'dan akaryakıt zamlarına tepki: Yeter, biz de insanız         
15:35
CHP'li Özgür Özel'den çok konuşulacak iddia: Berat Albayrak bir kere daha Kabine'ye dönebilir CHP'li Özgür Özel'den çok konuşulacak iddia: Berat Albayrak bir kere daha Kabine'ye dönebilir         
15:32
Kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı kentte yürek parçalayan görüntü! Eşekleri resmen ölüme terk ettiler Kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı kentte yürek parçalayan görüntü! Eşekleri resmen ölüme terk ettiler         
14:33
Müge Anlı canlı yayında hastalığından bahsetti: Sonucu görseniz bu kadına yayına nasıl çıkıyor dersiniz Müge Anlı canlı yayında hastalığından bahsetti: Sonucu görseniz bu kadına yayına nasıl çıkıyor dersiniz         
14:11
İngiltere, Acun Ilıcalı haberlerini manşetten verdi: 11 yıllık saltanatı noktaladı İngiltere, Acun Ilıcalı haberlerini manşetten verdi: 11 yıllık saltanatı noktaladı         
14:06
Zincir marketlerin zam komplosunu Rekabet Kurumu Başkanı da onayladı Zincir marketlerin zam komplosunu Rekabet Kurumu Başkanı da onayladı         
12:48
Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge için net tarih: Mayısta Meclis'te Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge için net tarih: Mayısta Meclis'te         
12:14

Son Dakika Haberleri
08:47 İstanbul'da yarıyıl tatilinin başlayacağı saatler belli oldu! Vali Yerlikaya duyurdu
08:45 Gram altın, çeyrek altın ne kadar? Güncel altın fiyatları
08:27 Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 1 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi yaralandı
08:24 Haftanın son gününde Dolar ve Euro kaç lira? Merkez'in faiz kararı etkili oldu mu?
08:17 Meteoroloji 21 Ocak raporunu yayımladı! Bu akşam İstanbul'u etkisi altına alacak kar yağışı pazar günü zirve yapacak
08:16 Bugün kar geliyor! Ama en kötüsü pazartesi! İşte gün gün kar durumu
08:08 Tam 10 gün boyunca taksit taksit dolandırıldı! 10 milyon TL'sini kaybetti!
08:03 Cinsel görüntü satan çete operasyonu! Çete mensubu doktorun inanılmaz görüntüleri
07:52 Fiyat etiketlerinde KDV düşüşü yaşanacak! Sadeleşme dertlere derman olacak mı?
07:48 Panik anları! Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, makyajsız görüntülendi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2022 09:04:30. #1.12#
SON DAKİKA: "Uzay teknolojileri uzmanlığına" ilişkin esaslar belirlendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement