Uzaydan Çocuklara Şarkı Yayını

Plan-S tarafından geliştirilen "Connecta IoT Network" uyduları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel olarak bir çocuk şarkısını uzaydan Dünya'ya iletti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu özel yayın ile 23 Nisan'ın anlam ve önemini sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada görünür kılmak amaçlandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 105'inci yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Plan-S'in uzay tabanlı teknolojileri aracılığıyla farklı bir boyutta kutlanmış oldu.

Şarkı yayınını, Connecta IoT Network uyduları üzerinden gerçekleştirerek, dünya çocuklarına barış, birlik ve sevgi temennisi iletildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Plan-S Genel Müdürü Özdemir Gümüşay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın, Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenliğini ve Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara olan inancını temsil ettiğini belirtti.

Gümüşay, "Bizler geleceğin bilim insanlarına, mühendislerine ve liderlerine ilham vermeyi sürdüreceğiz. Bu yayını, teknolojimizin Türkiye için taşıdığı potansiyelin küçük ama anlamlı bir göstergesi olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.