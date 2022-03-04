Uzmanından "noni meyvesi hakkında" değerlendirme - Son Dakika
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Uzmanından "noni meyvesi hakkında" değerlendirme

04.03.2022 10:44
Uzmanından "noni meyvesi hakkında" değerlendirme

Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi'nden Diyetisyen Gizem Gençyürek, noni meyvesi ile ilgili "Yararı konusunda henüz yeterli veri bulunmamasına karşın meyvenin güvenilirliği konusunda yapılan çalışmalarda güvenli tüketilebileceği ve herhangi bir zararlı etkisinin tespit edilmediği...

Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi'nden Diyetisyen Gizem Gençyürek, noni meyvesi ile ilgili "Yararı konusunda henüz yeterli veri bulunmamasına karşın meyvenin güvenilirliği konusunda yapılan çalışmalarda güvenli tüketilebileceği ve herhangi bir zararlı etkisinin tespit edilmediği sonucuna varılmıştır." ifadelerini kullandı.

Medipol'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Gençyürek, son günlerde görsel ve yazılı medya kanallarında gündeme gelen noni meyvesinin, bağışıklık sistemi ve cilt güzelliğine yönelik bilgilere atıf yaparken acı tadı ile iştah açıcı bu meyvenin C vitamini, A vitamini, B3 vitamini ile potasyum, fosfor, kalsiyum ve selenyum mineralleri içermesi nedeniyle dikkati çektiğini bildirdi.

Bu meyvenin obezite, depresyon, kanser, şeker hastalığı, kalp ve damar hastalıkları üzerine faydaları olabileceğini söyleyen kaynakların olduğunu belirten Gençyürek, "Ancak yapılan çalışmalar daha çok hayvan ve hücre kültürü çalışmaları olmakla birlikte insan üzerinde yapılan çalışmalar yetersizdir. Amerika'da yapılan bir çalışmada onkoloji hastalarında kemoterapi sırasında klinikte uygulandığında ilaçların zararlı etkilerinin hafifletilmesinde yararlı olabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Yararı konusunda henüz yeterli veri bulunmamasına karşın meyvenin güvenilirliği konusunda yapılan çalışmalarda güvenli tüketilebileceği ve herhangi bir zararlı etkisinin tespit edilmediği sonucuna varılmıştır. Yine de kronik bir rahatsızlığı olanlar tüketmeden doktoruna danışması faydalı olacaktır." açıklamasında bulundu.

Gençyürek, şunları kaydetti:

"Hint dutu ismi ile bilinen Noni meyvesi anavatanı Güney Asya olan tropik bir meyvedir. Çeşitli ülkelerde daha çok püre halinde veya suyunun sıkılarak tüketildiği bilinmektedir. Ülkemizde henüz adı pek fazla bilinmeyen bu meyve C vitamini, A vitamini, B3 vitamini ile potasyum, fosfor, kalsiyum ve selenyum mineralleri içermesi nedeniyle dikkat çekiyor. Bu besin öğelerinin haricinde "deasetilasperulozit" adı verilen iridoit tipi bir bileşen içermektedir. İridoitlerin acı bir tada sahip olması ve bu nedenle iştah açıcı özelliği olabilmesi nedeniyle genellikle bu meyvenin suyu farklı meyvelerin suyu ile karıştırılarak satılıyor.

???????Noni meyvesi için yapılan çalışmaların yetersiz olduğunu tekrar belirtmek istiyorum. Ayrıca daha önceden mucize gibi gösterilen diğer bitki ve meyveler gibi abartılıyor mu yoksa gerçekten kayda değer faydaları barındırmakta mı bunu ilerleyen zamanlarda yapılan daha fazla çalışma ile göreceğiz."

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Diyetisyen, Pendik, Medya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Uzmanından 'noni meyvesi hakkında' değerlendirme - Son Dakika


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