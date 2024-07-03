Uzmanlar Enflasyonun Yavaşlamasının Devam Edeceğini Öngörüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Uzmanlar Enflasyonun Yavaşlamasının Devam Edeceğini Öngörüyor

Uzmanlar, Türkiye'de enflasyondaki yavaşlamanın önümüzdeki aylarda da devam edeceği konusunda öngörülerde bulundu. TÜFE ve Yİ-ÜFE verilerine göre, enflasyonun aylık ve yıllık bazda düşüş gösterdiği görüldü. Analistler, dışsal unsurların etkisinin devam etmesi ve emtia fiyatlarının seyri gibi faktörlerin enflasyon üzerinde belirleyici olacağını belirtti. Ayrıca, iç talebin sınırlı güç kaybetmesi nedeniyle üreticilerin maliyet artışlarını tüketiciye yansıtmaya devam edebileceği ifade edildi.

03.07.2024 12:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzmanlar, enflasyondaki yavaşlamanın bundan sonraki aylarda da devam edeceği öngörüsünde bulundu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 1,64, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,38 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 71,6, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 50,09 olarak gerçekleşti.

TÜFE mayıs ayında yüzde 3,37, yıllık bazda ise yüzde 75,45 artış kaydetmişti.

AA Finans analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, enflasyon için dışsal unsurların yukarı yönlü etkide bulunmaya devam ettiğini belirterek, "Kurların ılımlı seyrinin devamı, ücretler, yönetilen fiyatlar ve emtia fiyatlarında belirgin bir şokun gözlenmemesi durumunda enflasyon aylık eğilimi yavaşlamasını sürdürebilir." ifadelerini kullandı.

İleriki dönemde başta petrol olmak üzere küresel çapta emtia fiyatlarının ne yönde seyredeceğinin enflasyonun seyri açısından ana belirleyicilerden biri olmaya devam edeceği öngörüsünde bulunan Bürümcekçi, şöyle devam etti:

"CRB tüm emtialar endeksinin dolar bazında yılbaşından bu yana yüzde 13,5 ve son bir yıllık dönemde ise yüzde 1 artış kaydetmesi dış kaynaklı enflasyonist baskıların yukarı yönlü etkisinin güçlendiği anlamına gelmektedir. Buna karşılık, yerel seçimler sonrası güçlü ters dolarizasyon eğilimi, yabancı portföy girişi gözlenmesi ve döviz kurlarında TCMB kontrolündeki seyrin devamı ile haziran ayında kur sepeti ortalama artışının yüzde 0,7 ile sınırlı kalması ve yılbaşından bu yana kur sepeti birikimli artışının yüzde 9,5 ile aynı dönem enflasyonun belirgin altında seyretmesi, döviz kurlarının dezenflasyon hedefine yardımcı olmaya devam ettiğini göstermektedir."

Bürümcekçi, diğer taraftan, iç talebin henüz sınırlı güç kaybetmesinden dolayı üreticilerin maliyet artışlarını tüketiciye yansıtmaya büyük ölçüde devam edebileceğini aktardı.

Parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki gecikmeli etkileri ve TL'de reel değerlenme eğiliminin devamı ile enflasyon ana eğiliminin yavaşlama eğilimini sürdürmesinin beklenebileceğini söyleyen Bürümcekçi, enflasyonun 2024 sonunda yüzde 45 seviyesine gerileyebileceğini kaydetti.

Bürümcekçi, bu doğrultuda, politika faizinin uzun süre yüzde 50 seviyesinde korunacağı, bu sürenin uzunluğunun ise enflasyon eğilimi ve enflasyon beklentilerinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) senaryosunun uyumuna dair gelişmelere bağlı olacağı öngörüsünde bulundu.

"Enflasyonun düşmesi Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in programının işe yaradığına dair daha fazla kanıt ortaya koydu"

Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash de enflasyonun baz etkisinin de etkisiyle yavaşladığını dile getirerek, bu yavaşlamanın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in programının işe yaradığına dair daha fazla kanıt ortaya koyduğunu ifade etti.

Ash, "Ekonominin, parasal, mali sıkılaştırma ve güçlü lira ile yavaşlaması nedeniyle enflasyonun aşağı yönlü sürprizler yapmaya devam edeceğini düşünüyorum." dedi.

In Touch Capital Markets Kıdemli FX Analisti Piotr Matys ise olumlu baz etkisi ve iç talebin zayıflamasıyla bundan sonraki aylarda enflasyonun daha fazla yavaşlayabileceğini vurguladı.

Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Uzmanlar Enflasyonun Yavaşlamasının Devam Edeceğini Öngörüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:29 Merih’i UEFA’ya Almanlar şikayet etmiş AK Parti’den soruşturmaya sert tepki Merih'i UEFA'ya Almanlar şikayet etmiş! AK Parti'den soruşturmaya sert tepki
13:26 Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisinden İsmail Saymaz’a tehdit: Seninle görüşeceğiz Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisinden İsmail Saymaz'a tehdit: Seninle görüşeceğiz
12:05 UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı
10:04 İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak
09:59 Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu
13:38 Bahçeli’den Merih Demiral hakkında başlatılan soruşturmaya sert tepki Bahçeli'den Merih Demiral hakkında başlatılan soruşturmaya sert tepki
13:34 Kemal Sunal ölümünün 24. yılında unutulmadı Eşi Gül Sunal’ın sözleri yürek sızlattı: Çok yoruldum Kemal Sunal ölümünün 24. yılında unutulmadı! Eşi Gül Sunal'ın sözleri yürek sızlattı: Çok yoruldum
13:30 Endonezya’da ormanda yürüyen kadın, 9 metrelik piton tarafından öldürüldü Endonezya'da ormanda yürüyen kadın, 9 metrelik piton tarafından öldürüldü
13:22 Vefat eden ünlü oyuncu Matthew Perry’nin 1,5 milyon dolarlık serveti ortaya çıktı Vefat eden ünlü oyuncu Matthew Perry'nin 1,5 milyon dolarlık serveti ortaya çıktı
12:46 Erdoğan kapıyı kapattığı konuya, açıklanan zamların ardından Özel’den yeni çağrı Erdoğan kapıyı kapattığı konuya, açıklanan zamların ardından Özel'den yeni çağrı
12:44 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Merih’e sahip çıktı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Merih'e sahip çıktı
11:56 Arda Güler’i öve öve bitiremedi Erdoğan’dan Bizim Çocuklar’a tebrik telefonu Arda Güler'i öve öve bitiremedi! Erdoğan'dan Bizim Çocuklar'a tebrik telefonu
11:26 Sinan Ateş davasında 3. gün Azmettirici Doğukan Çep’ten skandal Kılıçdaroğlu taklidi Sinan Ateş davasında 3. gün! Azmettirici Doğukan Çep'ten skandal Kılıçdaroğlu taklidi
11:09 Kendisini enkazdan kurtaran itfaiye eriyle mutluluğa imza attı Kendisini enkazdan kurtaran itfaiye eriyle mutluluğa imza attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2024 14:56:06. #1.13#
SON DAKİKA: Uzmanlar Enflasyonun Yavaşlamasının Devam Edeceğini Öngörüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement