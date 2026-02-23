Vakıf Katılım ve MEVKA'dan İşbirliği Protokolü - Son Dakika
Vakıf Katılım ve MEVKA'dan İşbirliği Protokolü

23.02.2026 14:40
Vakıf Katılım ve MEVKA, işbirliğiyle tarım sektörüne faizsiz kredi desteği sağlayacak.

Vakıf Katılım ile Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) arasında Garantili Fon Transferi (GFT) kapsamında işbirliği protokolü imzalandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, MEVKA'nın "Tohumculuk Sektörü AR-GE ve İnovasyon Altyapısını Güçlendirme Faizsiz Kredi Destek Programı"ndan yararlanan tüzel kişilere yönelik teminat süreçleri, işbirliği sayesinde daha esnek ve erişilebilir bir yapıya kavuşturulacak.

Sistem sayesinde 8 ay ödemesiz olmak üzere toplam 26 aya varan geri ödeme vadesi sunulurken, kullanıcıların yükümlülükleri ve ajansın alacakları güvence altına alınacak.

GFT altyapısı, kamu tarafından sunulan faizsiz geri ödemeli destek mekanizmalarında alternatif bir teminat çözümü de oluşturacak.

İşbirliği, MEVKA Genel Sekreteri İhsan Bostancı ile Vakıf Katılım Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Yorulmaz ve Vakıf Katılım Satış ve Performans Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Enver Şahin'in katılımıyla düzenlenen imza töreniyle hayata geçirildi.

"Önemli bir adım"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enver Şahin, MEVKA ile hayata geçirdikleri işbirliğinin, GFT altyapılarının kamu destek mekanizmalarına entegrasyonu açısından önemli bir adım niteliği taşıdığını belirtti.

GFT'nin sunduğu dijital ve yenilikçi yapı sayesinde işletmelere teminat süreçlerinde esneklik sağlarken, faizsiz finansman modellerine erişimi de desteklemeyi amaçladıklarını aktaran Şahin, "Bu modelin, özellikle KOBİ'lerin kamu desteklerinden daha etkin şekilde yararlanmasına katkı sunacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

MEVKA Genel Sekreteri İhsan Bostancı da uyguladıkları çeşitli destek mekanizmaları ile TR52 Konya-Karaman Bölgesi'nin her açıdan gelişimine katkı sunmak amacıyla çalışmalarını paydaşlarla sürdürdüklerini aktardı.

Ajans tarafından bu minvalde yürütülen çalışmalar neticesinde kuruldukları günden bugüne kadar uygulanan mali ve teknik destek programlarıyla bölgeye güncel rakamlarla 4,4 milyar lira kaynak aktarıldığını, eş finansmanlarla 8,4 milyar lira tutarında yatırımın harekete geçirildiğini vurgulayan Bostancı, şunları kaydetti:

"Ajansımız tarafından kısa süre içerisinde 135 milyon lira bütçeyle ilan edilmesi planlanan 2026 Yılı Tohumculuk Sektörü AR-GE ve İnovasyon Altyapısının Güçlendirilmesi Faizsiz Kredi Desteği Programı ile tarım sektöründe, sürdürülebilir yeşil büyüme yaklaşımı doğrultusunda, iklim değişikliğine uyum ve direnç sağlayacak yeni çeşitlerin geliştirilmesi için tohumculuk sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin AR-GE ve inovasyon altyapılarının geliştirilmesi hedefleniyor. Programımız, Vakıf Katılım ile imzalamış olduğumuz protokol gereği Garantili Fon Transferi sistemi kapsamında gerçekleştirilecek. Sistem sayesinde destek almaya hak kazanacak işletmelere bir yandan teminat süreçlerinde esneklik sağlanırken, diğer yandan da firmaların faizsiz finansman modellerine erişimi de kolaylaşacak. Bu sayede destek almaya hak kazanacak başvuru sahipleri, 8 aylık geri ödemesiz dönem içerisinde ajans tarafından sağlanacak destekten yararlanarak, projelerini hayata geçirecek. Ajans tarafından verilecek destek tutarı, projelerin tamamlanmasına müteakiben taksitler halinde ve faizsiz olarak 18 ay içerisinde ajansa geri ödenecek."

Bostancı, hayata geçirilen protokolün faizsiz kredi desteği kapsamında Türkiye'deki kalkınma ajansları tarafından katılım bankalarıyla imzalanan ilk protokol olması açısından son derece kıymetli olduğunu belirterek, işbirlikleri için Vakıf Katılım'a teşekkür etti.

Kaynak: AA

