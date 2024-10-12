Vali Aslan'dan Otomotiv Fabrikasına Ziyaret - Son Dakika
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Ekonomi

Vali Aslan'dan Otomotiv Fabrikasına Ziyaret

Vali Aslan\'dan Otomotiv Fabrikasına Ziyaret

Düzce'deki otomobil parçası fabrikasını Vali Selçuk Aslan ziyaret etti, üretim hakkında bilgi aldı.

12.10.2024 13:45
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DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Gümüşpınar köyünde bulunan ve otomobil parçaları üretimi yapan fabrikayı Vali Selçuk Aslan ziyaret ederek, fabrika yönetiminden üretim ile ilgili bilgiler aldı.

Dünya'nın dört bir yanında bulunan otomobil firmalarına ürünler yetiştiren Düzce'de ki otomotiv parçaları üreten fabrikayı Vali Selçuk Aslan ve beraberinde ki heyet ziyaret etti. Fabrika yönetimi ile fabrikanın üretim çalışmaları ile ilgili bilgiler alan Vali Aslan, daha sonra firma sahibi Mehmet Saygın ve Genel Müdür Duran Ertaş ile birlikte üretim alanında incelemelerde bulunarak çalışanlara kolaylıklar diledi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Otomobil, Ekonomi, Selçuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vali Aslan'dan Otomotiv Fabrikasına Ziyaret - Son Dakika

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