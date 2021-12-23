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Vali Karadeniz Soma'da temaslarda bulundu - Son Dakika

Vali Karadeniz Soma'da temaslarda bulundu

23.12.2021 10:51
Vali Karadeniz Soma'da temaslarda bulundu

Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısına katılmak üzere Soma ilçesine giden Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Soma Ziraat Odası, Ticaret ve Sanayi Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Odasını ziyaret ederek faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı.

Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısına katılmak üzere Soma ilçesine giden Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Soma Ziraat Odası, Ticaret ve Sanayi Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Odasını ziyaret ederek faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı.

Vali Yaşar Karadeniz, Soma ilçesi ziyaretinde Kaymakam Fatih Akkaya ile birlikte ilk olarak Soma Ziraat Odasını ziyaret etti. Ziyarette Soma Ziraat Odası Başkanı Emin Benekli, ilçede tarım ve hayvancılık alanında yürütülen çalışmalar ve projelere ilişkin Vali Karadeniz'e bilgi verdi.

Soma Ziraat Odası ziyareti sonrası Ticaret ve Sanayi Odasına ziyarette bulunan Vali Karadeniz, Oda Başkanı Cem Doğan'dan Ticaret ve Sanayi Odası'nın faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı.

Vali Karadeniz daha sonra Esnaf ve Sanatkarlar Odasını Başkanı Ali Ayan'ı ziyaret etti. Oda Başkanı Ayan, faaliyetleri hakkında Vali Karadeniz'e bilgi verdi.

Soma OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı yapıldı

Soma Ziraat Odası, Ticaret ve Sanayi Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Odasını ziyaret eden Vali Yaşar Karadeniz daha sonra Soma Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısına katıldı.

Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında Elektrik Üretim A.Ş. Sosyal Tesisleri Toplantı Salonunda yapılan Soma OSB Müteşebbis Heyet Toplantısına Soma Kaymakamı Fatih Akkaya ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Denetim Kurulu Ara Raporlarının görüşülmesiyle başlayan toplantıda Soma Organize Sanayi Bölgesi alt yapım işi ve diğer gündem maddeleri görüşüldü. Toplantı, dilek ve temenniler ile sona erdi. - MANİSA

Vali Karadeniz Soma'da temaslarda bulundu
Vali Karadeniz Soma'da temaslarda bulundu
Vali Karadeniz Soma'da temaslarda bulundu
Vali Karadeniz Soma'da temaslarda bulundu

Yaşar Karadeniz, Ziraat Odası, Karadeniz, Soma, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Vali Karadeniz Soma'da temaslarda bulundu - Son Dakika Ekonomi


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