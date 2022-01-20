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Vali Su: "638 projenin 230'u bitirildi, 313'ü devam ediyor, 44'ü ihale aşamasında" - Son Dakika

Vali Su: "638 projenin 230'u bitirildi, 313'ü devam ediyor, 44'ü ihale aşamasında"

20.01.2022 15:07
Vali Su: "638 projenin 230'u bitirildi, 313'ü devam ediyor, 44'ü ihale aşamasında"

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, kent genelindeki projelerin gerçekleşme oranlarına ilişkin bilgi vererek, "638 işin 230'u bitirilmiş, 313'ü devam etmekte, 44'ü ihale aşamasında, diğerleriyle ilgili de süreç devam ediyor" dedi.

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, kent genelindeki projelerin gerçekleşme oranlarına ilişkin bilgi vererek, "638 işin 230'u bitirilmiş, 313'ü devam etmekte, 44'ü ihale aşamasında, diğerleriyle ilgili de süreç devam ediyor" dedi.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Koordinasyon Kurulunun 2022 Yılı 1. Toplantısı Vali Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirildi. Valilikte yapılan toplantıya, vali yardımcıları, kaymakamlar, bölge müdürleri, il müdürleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Su, yılda 4 kez yapılması gereken koordinasyon kurulu toplantılarının bu yılki ilk toplantısında, yatırım programında yer alan Mersin yatırımlarının gerçekleşme durumlarının değerlendirileceğini söyledi. Projelerin gerçekleşme durumlarıyla ilgili bilgi veren Su, "Programda yer alan toplam 638 işin 230'u bitirilmiş, 313'ü devam etmekte, 44'ü ihale aşamasında, diğerleriyle ilgili de süreç devam ediyor" diye konuştu.

Su, müdürlere il genelinde bu yıl içerisinde yapılacak yatırımlarla devam eden ve proje aşamasında olan yatırımların sıkı bir şekilde takip edilmesi talimatını verdi.

Kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin, devam eden projeleriyle ilgili sunum yaptığı toplantıda görüş alışverişinde bulunuldu. - MERSİN

Vali Su: 638 projenin 230'u bitirildi, 313'ü devam ediyor, 44'ü ihale aşamasında
Vali Su: 638 projenin 230'u bitirildi, 313'ü devam ediyor, 44'ü ihale aşamasında

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İhlas Haber Ajansı, Ali İhsan Su, Mersin, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Vali Su: '638 projenin 230'u bitirildi, 313'ü devam ediyor, 44'ü ihale aşamasında' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Vali Su: "638 projenin 230'u bitirildi, 313'ü devam ediyor, 44'ü ihale aşamasında" - Son Dakika
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