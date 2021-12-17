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Validen ciddi üretim vurgusu - Son Dakika

Validen ciddi üretim vurgusu

17.12.2021 10:59
Validen ciddi üretim vurgusu

Tekirdağ Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulunda konuşan Vali Yıldırım, "Dünyada var olmak için ciddi anlamda üretim yapmak gerekiyor" dedi.

Tekirdağ Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulunda konuşan Vali Yıldırım, "Dünyada var olmak için ciddi anlamda üretim yapmak gerekiyor" dedi.

Tekirdağ Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu (SANTEK) toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Tekirdağ'ın sanayisi ve ekonomisine ilişkin konular ele alındı. Toplantıda konuşan Vali Aziz Yıldırım, "Türkiye ekonomisine ciddi katkımız var. Bunu yapan siz sanayicilerimizsiniz, hepsine müteşekkiriz. Gayri Safi Milli Hasıla'mızı artırmamız için üretimi daha fazla artırmamız gerekiyor. Üretim ve ihracatın artması, mevcut sanayi tesislerimizin daha da çoğalması anlamına geliyor veya şu anda bulunanın daha verimli hale gelmesi gerekiyor. Dünyada var olmak için ciddi anlamda üretim yapmak gerekiyor. Dünyanın bulunduğu mevcut konjonktür bize birtakım fırsatlar sunuyor. Bizim bu fırsatlardan faydalanmamız gerekiyor" dedi.

Toplantı, yapılacak çalışmaların değerlendirilmesi ile sona erdi. Toplantıya, Vali Aziz Yıldırım'ın yanı sıra Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Eker, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Fahrettin Akçal ve SANTEK üyesi kurum temsilcileri katıldı. - TEKİRDAĞ

Validen ciddi üretim vurgusu
Validen ciddi üretim vurgusu
Validen ciddi üretim vurgusu

Aziz Yıldırım, Tekirdağ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Validen ciddi üretim vurgusu - Son Dakika Ekonomi


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