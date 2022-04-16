Van'da ekipler bir teknede buldukları 50 metrelik uzatma ağına el koydu - Son Dakika
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Van'da ekipler bir teknede buldukları 50 metrelik uzatma ağına el koydu

16.04.2022 11:33
Van'da ekipler bir teknede buldukları 50 metrelik uzatma ağına el koydu

Van'ın Erciş ilçesinde yasak döneminde inci kefalinin avlanmasını önlemek için denetim yapan ekipler, bir teknede buldukları 50 metrelik uzatma ağına el koydu.

Van'ın Erciş ilçesinde yasak döneminde inci kefalinin avlanmasını önlemek için denetim yapan ekipler, bir teknede buldukları 50 metrelik uzatma ağına el koydu.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri, inci kefalinin avlanmasının yasaklandığı 3 aylık döneme girilmesiyle denetimlere başladı.

Bu kapsamda Gölağzı tekne barınağında denetim gerçekleştirilen ekipler, 1 teknede buldukları 50 metrelik uzatma ağına el koydu.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, bütün teknelerin karaya çekilmesi gerektiğini belirterek, "Bizler de bu kapsamda denetimlerimizi yaptık. 1 teknede 50 metre uzatma ağı tespit ettik ve el koyup, işlem yaptık. Yasak başlamadan 1 ay önce tüm hazırlıklarımızı yaptık. 15 Nisan itibarıyla jandarma, polis, sahil güvenlik ekipleri ile 7/24 sahadayız. Kaçak avcılığa göz açtırmayacağız." dedi.

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Balıkçılık, Tarım, Van, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Van'da ekipler bir teknede buldukları 50 metrelik uzatma ağına el koydu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da ekipler bir teknede buldukları 50 metrelik uzatma ağına el koydu - Son Dakika
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