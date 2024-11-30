Van'da Kış Lastiği Kuyruğu - Son Dakika
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Ekonomi

Van'da Kış Lastiği Kuyruğu

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Kar yağışı sonrası sürücüler, kış lastiği taktırmak için lastikçilerde yoğun kuyruklar oluşturdu.

30.11.2024 11:22
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Van'da kış lastiği telaşı

-Lastikçilerde kış kuyruğu

VAN - Van'da etkili olan kar yağışı, araç sahiplerini harekete geçirirken, oto lastikçilerde ise yoğunluğa neden oldu.

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için 1 Aralık'ta başlayacak zorunlu kış lastiği uygulaması öncesinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava sürücüleri erken önlem almaya yönlendirdi. Kış lastikleri, yola tutunma ve güvenli sürüş sağlama özellikleriyle hayati önem taşırken; uzmanlar, buzlanma riski olan bölgelerde kış lastiklerini vakit kaybetmeden taktırmaları konusunda uyardı. Kar yağışı sonrası araçlarını hazırlamak isteyen sürücüler, oto lastikçilerde uzun kuyruklar oluşturdu.

"Vatandaşlar kış lastiği yasağından korkuyor"

Yaklaşık 40 yıldır sektörde hizmet veren lastik ustası Yusuf Sancak, kar yağışının ardından yoğun talep aldıklarını belirtti. Daha önce kar yağışını ve 1 Aralık tarihini beklemeden lastiklerin değişimi konusunda uyarıda bulunduklarını ancak vatandaşın yine bu uyarıları dikkate almadığını ifade eden Sancak, "Vatandaşlarımız 1 Aralık yasağından çok korkuyor. Ancak can daha önemlidir. Bölgemizde en az bir ay öncesinden takmaları lazımdır. Karın yağdığı ilk gün çok yoğunluk yaşandı" dedi.

Van\'da Kış Lastiği Kuyruğu
Kaynak: İHA

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