VAN'DA KOMBİ BAKIMI YOĞUNLAŞTI - Son Dakika
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Ekonomi

VAN'DA KOMBİ BAKIMI YOĞUNLAŞTI

Havaların soğumasıyla kombi bakım servislerine talep arttı, uzmanlar uyarıda bulundu.

30.10.2024 21:40
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Aşırı soğuklar kombi yetkili servislerinde yoğunluk oluşturdu

VAN - Van'da havaların soğuması ile birlikte kombi bakım servislerinde yoğunluk oluştu. Uzmanlar kombi bakımı noktasında vatandaşlara uyarılarda bulundular.

Van'da, son zamanlarda etkisini gösteren soğuk havalar nedeniyle vatandaşlar kombi bakım servislerinin yolunu tuttu. Havaların soğuması ve kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların ısınma araçlarından olan doğal gaz kullanımına başladığını ifade eden kombi bakım ve teknik servis uzmanları, kombi bakımı ve korsan servislere karşı vatandaşları uyardılar. Her yıl düzenli yapılan kombi bakımlarının önemli olduğunu belirten uzmanlar, bunun vatandaşların cebine yansıdığını söylediler. Kombi bakımlarının çok önemli olduğunu ve bunun mutlaka yetkili servis tarafından yapılması gerektiğini belirten servis yetkilisi Haluk Terzioğlu, kombilerin kış boyunca çalışan bir cihaz olduğu için yılda bir defaya mahsus bakımlarının yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Bir kombi, kış boyunca evi ısıtıyor. Dolayısıyla kış boyunca çalıştığından dolayı cihazın bazı parçaları tozdan kaynaklı arıza verebiliyor. Aynı zamanda belli parçaların kontrol edilmesi gerekiyor. Cihazın bakımı esnasında çalışan, çalışmayan, değişmesi gereken parçaları var mı diye tüm kontrolleri yapılıyor. Bakımı yapılmış bir cihazı, uzun yıllar boyunca herhangi bir yedek parça değiştirmeden devam ettirebilirsiniz" dedi.

"Kombi bakımı yapılmaması faturalara negatif yansır"

Her yıl düzenli yapılan kombi bakımının vatandaşların cebine de olumlu yansıdığının altını çizen Terzioğlu, "Kombi cihazın yanma basınçları çok önemli. Yanma basınçları esnasında içerdeki toz ve pisliğin durumuna bağlı olarak içerde düzgün yanma olmayabilir. Bu da faturalara negatif yansır. Her kombi bakımı esnasında içerdeki toz ve pislikler temizleniyor. Ayrıca değişmesi gereken parçalar değişiyor ve verimli bir şekilde yanma ayarları görüldükten sonra müşterilere cihazın kullanması söyleniyor. Bunun yanında bölgedeki suyun kireçli olması nedeniyle eşanjörler kireç tutuyor. Bundan dolayı her yıl kombi bakımı yapılması gerekiyor. Kombi bakımı yapan müşterimiz yüzde 25'e yakın kombi bakımı tasarruf sağlayabiliyor. Ayrıca cihazın ömrünü de uzatabiliyor. Bugün bir kombi için yaklaşık 35-40 bin gibi bütçeye ihtiyaç var. İçindeki tüm yedek parçaları da pahalı. Bu nedenle düzenli Kombi bakımı yaptırdığınız zaman hem yedek parçaların ömrünü uzatabiliyorsunuz hem de yakmış olduğunuz gazdan tasarruf etmiş olursunuz. Aksine bakımı yapılmayan bir kombi nedeniyle hem ısınmamış oluyorsunuz hem de bütçenizden daha fazla fatura ödemiş oluyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Bir kombi bakımının yaklaşık 950 TL'ye mal olduğunu belirten Terzioğlu, "Bu ödediğiniz kombi bakım ücreti, birkaç ay içindeki doğal gaz faturasında cebinize geri yansıyacaktır. Ayrıca vatandaşlarımız kesinlikle yetkili servislerinde kombi bakımı yaptırsınlar ve orijinal yedek parça kullansınlar. Bunun yanında yetkili servis personelinin Doğalgaz Mesleki Yeterlilik Belgelerini göstermelerini istesinler. Bakımını yaptırdıktan sonra da kendilerinden 'Yetkili Servis Formu'nu almalarını ve onu bir yıl boyunca saklamalarını istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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