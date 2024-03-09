Van'da Ramazan alışverişi hareketliliği
VAN - Van'da Ramazan ayı dolayısıyla oluşan hareketlilik, esnafa can suyu oldu.
Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde cadde ve sokaklarda Ramazan yoğunluğu yaşanıyor. İftar ve sahur sofraları için hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar, özellikle pazar yerlerini hareketlendirdi. Yaşanan yoğunluk kent esnafının yüzünü güldürürken, tezgahlarda özellikle komposto malzemeleri, kahvaltılıklar, hurma, kuruyemiş ve meyve çeşitleri ilgi görüyor. Özellikle kahvaltıda sık tüketilen otlu peynirden vazgeçemeyen vatandaşlar, tuzlu olmasına rağmen sahurlarda tüketilen peynirin tokluk hissi verdiğini ileri sürüyor.
"Bu ay bereketli bir aydır"
Konuya ilişkin konuşan Mesut Elasan isimli esnaf, 11 ayın sultanı Ramazan ayının geldiğini belirtti. Vanlıların kahvaltıda olduğu gibi sahurda da otlu peynir tükettiğini ifade eden Elasan, "Otlu peynir tuzlu olduğu için iftara kadar susatıyor ama tokluk hissi de veriyor. Bunun yanında sahurda tahin içerisine pekmez karıştırılırken, kimi vatandaş ise tahin içerisinde bal karıştırıyor. Ancak biz ballı tahinin tüketilmesini tavsiye ediyoruz. 11 ayın ardından bu ayı dolu dolu geçiriyoruz. Bu ay bereketli bir aydır. Hamdolsun işlerimiz iyi, inşallah daha da iyi olacaktır" dedi.
Eski Ramazan aylarını özlediklerini dile getiren Ali Ayık isimli bir diğer esnaf da vatandaşın kahvaltılık ürünlere rağbet ettiğini kaydetti.
Son Dakika › Ekonomi › Van'da Ramazan alışverişi hareketliliği - Son Dakika
Başçiftlik ilçesinde faaliyet gösteren ayakkabı fabrikası, birinci yılını doldurdu. Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Halil İbrahim Yüksel, fabrikayı ziyaret ederek firma yetkilileriyle birinci yıl kutlaması yaptı. Yüksel, çalışanların özverili çalışmalarının istihdamın artmasına vesile olacağını belirtti.
TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 28 milyon 740 bin 492'dir. Bu araçların yakıt, renk, yaş gibi ölçütlere göre yüzdelik dilimleri de belirlenmiştir. 2023 yılında trafiğe kaydedilen araç sayısı ise 945 bin 768'dir. Otomobillerin yüzde 66,1'i benzinli, yüzde 16,3'ü dizel, yüzde 9,3'ü hibrit, yüzde 6,9'u elektrikli ve yüzde 1,4'ü LPG'lidir. Ayrıca, trafikte kayıtlı araçların ortalama yaşının 14,5 olduğu belirlenmiştir.
Türkiye'de karavanlara olan ilgi artarken, A101 14 Mart itibariyle ERBA 4.0 Çekme Karavan'ı satışa sunacağını duyurdu. 750 kilogram ağırlığa sahip olan karavan, 4 kişilik olup birçok özelliği içeriyor. Fiyatı ise 239 bin 990 TL olarak belirlendi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Karabük'ün Eskipazar ilçesinde vatandaşlara hitap ederek, yerel seçimlerde destek istedi. Akşener, emeklilerin durumunu eleştirerek, emekli maaşlarına seyyanen 11 bin lira zam yapılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, İyi Parti'nin Safranbolu Belediye Başkan adayı Hakan Peker'in düzenlediği konserde konuşan Akşener, Safranbolu'nun Türkiye'nin incisi olacağını söyledi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, spor teknolojileri pazarının büyüklüğünün geçen yıl yaklaşık 20 milyar dolarken, 10 yıl içinde bu düzeyin 53 milyar dolara ulaşmasının öngörüldüğünü belirtti. Kacır, spor teknolojilerinin inovasyon odaklı yeni nesil girişimlere fırsat penceresi oluşturduğunu vurguladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Arnavutköy'de iş insanları ile bir araya geldi. Bakan Işıkhan, "Dolar bazında milli gelirimiz Türkiye tarihinde ilk kez bir trilyon doları aştı" dedi.
Konya Ticaret Odası tarafından düzenlenen ve 20'ncisi gerçekleştirilen Konya Tarım Fuarı, 5 gün süren etkinlik sonunda sona erdi. Fuarda tarımsal mekanizasyondan hasat makinelerine, traktörden biçerdövere, bitki beslemeden sulama sistemlerine kadar birçok ürün sergilendi. 450 civarında firma ve 100 bin metrekarelik alanda gerçekleşen fuar, yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırladı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Cumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Soydan'ın programında yaptığı konuşmada, Türkiye'de oynanan oyunları bozduklarını ve bu seçimde de galip geleceklerini belirtti. AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati ise Mersin'in hizmetle ve yatırımlarla önemli bir merkez haline geleceğini söyledi. Serdar Soydan ise Mersin'e 100 projeyle hizmet etmek için geldiklerini ve kentin eksikliklerini gidermek için çalışacaklarını ifade etti.
İzmir'in Kınık ilçesindeki iş insanı Bahattin Açıkgöz, Cizre ilçesine bağlı 35 köy ve mezradaki çiftçilere 27 bin 500 meyve fidesi desteği sağladı. Cizre Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sarıyıldız, fidelerin dağıtımının tamamlandığını ve Açıkgöz'e teşekkür etti.
Uşak Belediyesi, Zümra Kadın Kooperatifi'ne 3 adet satış noktası tahsis etti. Kadınların üretimine destek veren belediye, eski hizmet binasında düzenlenen etkinlikle dükkanları resmi olarak açtı.
Sizin düşünceleriniz neler ?