Van Shopping Fest başlıyor

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) tarafından ilki 2015 yılında yapılan ve kent ekonomisine katma değer sağlayan Van Shopping Fest'in (Van Alışveriş Günleri) lansmanı yapıldı.

15 Mart - 5 Nisan 2025 tarihleri arasında yapılacak olan festival kapsamında çok sayıda etkinlik yapılacak. Ramazan ayı nedeniyle iftar sonrası yapılacak etkinliklerin yanı sıra kentteki alışveriş merkezleri, 5 Nisan tarihine kadar festival özel indirimleri uygulayacak. 22 gün sürecek Van Shopping Fest'in lansmanı Van TSO'da yapıldı. Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ve Van TSO yönetiminin katılım sağladığı lansmanda bu yapılacak etkinlikler hakkında bilgiler verildi.

Lansmanda konuşan Van TSO Başkanı Necdet Takva, Shopping Fest'i Ramazanın ruhuna uygun bir şekilde yapılacağını ifade ederek, "Shopping Fest, şu anda Türkiye'nin en büyük alışveriş festivali. 10 yıldır devam ediyor. Pandemi ve deprem nedeniyle 3 kez yapılmasa da bu sene sekizincisini yapıyoruz. Van Alışveriş Festivali, marka değeri olarak artık Türkiye'nin en büyük alışveriş festivali haline geldi. İlki Ankara ve İstanbul'da yapıldı. Ama onlar sürdürülebilir olmadı. 8 yıldır biz Van Alışveriş Festivali'ni düzenliyoruz. Yakın zamanda İran turizm pazarını da projeye ekleyerek, el birliği ile sürdürmeye devam edeceğiz. Burada hedefimiz Van ve hinterlandında bulunan yabancı ve yerli turistlerin, özellikle o tarihlerde Van'da olmasını sağlamaktır" dedi.

Festivalin kent ekonomisine büyük katkı sağladığını belirten Başkan Takva, "Van Alışveriş Günleri, Van'daki en istikrarlı ve sürdürülebilir projelerden biridir. Van esnafı ve tüccarı gerçekten çok zahmetkeş bir esnaftır ve tacirdir. Bu konuda hepsine çok teşekkür ediyorum. 10 yıl boyunca belki milyonlarca yabancı ve yerli turist festival döneminde misafir etme başarısı gösteren ve bize ulaşan majör bir sorun olmadı. Bu vesile ile fiyat istikrarının, indirimlerin, en azından Alışveriş Festivali döneminde, esnaf ve tüccarın bu konuda göstereceği duyarlılığın bunun daha da gelişmesine ve büyümesine katkı sağlayacaktır. Klasik ve markalaşmış konukseverliğimizle, dürüst davranışımızla, tacire yakışır uygun ve etik kurallar çerçevesinde hoşgörümüzle, bu alışveriş festivalinin en önemli çıktılarından biri olacak. Şehrimiz için çok önemli olan alışveriş festivali, aynı zamanda şehrin ekonomisine de büyük bir ivme kazandırıyor. Bu bilinçle hareket etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Festivali ilk yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Takva, özellikle paydaşlara teşekkür ederek, "İlkini 2015 yılında yaptığımızda Van Ticaret ve Sanayi Odası'nın personelleri Beşyol Meydanı başta olmak üzere sabahlara kadar çalışarak, şehri süsleyen bir ekiptir. O zamanlar geceleri şehirde dolaşıyordum, arkadaşlarımı görüyordum ve şehir yapılan ışıklandırma çalışmalarıyla aydınlanıyordu. Belki o gün belediyelerin yapması gereken çalışmaları biz Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak yaptık. Daha sonrası dönemin Valisi Murat Zorluoğlu, bu projeyi valilik himayesine almak istedi. Belediyenin kaynaklarıyla bunu geliştirelim dedi. 2018'de yaptık ve sonra bıraktık. 2 yıl boyunca bu festival valiliğinde uhdesine alındı. Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, DAKA, imkanları ölçüsünde bu projeye destek verdiler. Biz de her zaman bu projenin arkasından yürümeye devam ettik. Bu yılda yine aynı anlayışla, Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi'nin, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın desteği ve işbirliği ile öncülüğünü Van Ticaret ve Sanayi Odası yapmak suretiyle, bunu yapacağız. Bu vesile ile paydaşlarımıza, Vanlı tüccar ve esnafımıza göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kapıköy Sınır Kapısı'ndan giriş yapan İranlı turist sayıları ve festivalle ilgili rakamlar veren Başkan Takva, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2012 yılında 49 bin 570 İranlı şehrimize giriş yapmış. 2013'te 80 bin, 2024'te ise bu rakam 719 bin 713 ulaşmışız. Sadece İran üzerinden gerçekleştirmiş olduğumuz bir başarı hikayesi var. 2023 Kahramanmaraş depreminden dolayı bu festivali yapamamıştık. Mart 2019'da Kapıköy'den giren yolcu sayısı nevruz döneminde 29 bin 951 iken, 2022'de 51 bine çıkmış. Hakkari Esendere Sınır Kapısı'ndan Mart 2019'da 10 bin 789 kişi giriş yapmışken, Mart 2022'de orada yapılan farkındalıklarla, bu sayı 39 bin 107 kişiye yükselmiş. Gürbulak Sınır Kapısı'ndan Mart 2019'da 58 bin 348 kişi giriş yapmış, 2022'de ise 56 bin 689 kişi giriş yapmış. Burada Gürbulak Sınır Kapısı'nın yeniden modernizasyon sürecinden dolayı sayı düşmüş. Kapıköy bu üç sınır kapısı içerisinde birinci sırada. Festivalimizin dış ticarete de etkisi anlamında çok önemli olduğuna inanıyorum. Ömrümüz yettiğince bunu sürdürmeye çalışacağız."

DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ise 2015 yılından bu yana Shopping Fest'e destek verdiklerini, bundan sonraki süreçte de devam edeceklerini söyledi.

Lansman, soru-cevap bölümü ile sona erdi. - VAN