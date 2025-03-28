Van TSO'dan Kültürel Miras İçin Tescil Atağı - Son Dakika
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Ekonomi

Van TSO'dan Kültürel Miras İçin Tescil Atağı

Van TSO, 4 yeni ürünü coğrafi tescil belgesi ile koruma altına aldı, toplamda 14 ürün tescillendi.

28.03.2025 13:29
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Van TSO'dan kültürel miras atağı

VAN - Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO), Van'ın kültürel mirasının korunması, sahip çıkılması ve ileriye taşınması adına yerel ve yöresel ürünlerin tescillenmesi sürecine devam ediyor.

Van otlu peyniri, murtuğa, kavut, keledoş, savatlı gümüş işlemeciliği, tandırda Van balığı, ayran aşı, Kürt köftesi, Van pastası ve sengeser gibi ürünlerin tescil sürecini tamamlayan Van TSO, 4 yeni ürünün daha coğrafi tescil belgesini aldı. Tescil süreci tamamlanan ve belgeleri alınan Van tavası, erişte aşı, acem köftesi ve heliseyle ilgili Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva açıklamalarda bulundu. Yerel ekonomiye katkı sunan coğrafi işaret tescil sürecinin Van TSO'da devam ettiğine işaret eden Takva, "Yerel ekonomiye katkı sunmakla birlikte, kültürel mirasın korunmasında da önemli bir rolü olan coğrafi işaret konusunda odamızın çalışmaları devam ediyor. Daha önce tescili gerçekleşen 10 ürüne ilave olarak 4 ürünümüzün de tescili gerçekleşmiş bulunuyor. Son tescillerle birlikte Coğrafi İşaret Tescilli ürün sayımız 14'e yükseldi. Bu süreci takip ediyor ve devam ettiriyoruz" dedi.

Tescili yeni yapılan ürünlerle ilgili bilgiler veren Başkan Takva, şöyle devam etti:

"Son olarak tescili yapılan ve taze çiçeği burnundan ürünlerimiz; Van tavası, erişte aşı, acem köftesi ve helise olarak literatüre geçmiş bulunuyor. Bu konuda Türkiye'nin başarılı kentlerinden biri olarak tüm ürünlerimizi kayıt altına almak, bu anlamda kültürel mirasımızı korunur hale getirmek, özellikle coğrafi işaretli ya da kültürel mirasa konu olan ürünleri katma değeri yüksek ekonomiye derç edilebilecek ürünler haline getirmeye çalışıyoruz."

"Van otlu peynirinin Avrupa Birliği Tescil Başvuru Süreci tamamlandı" diyerek konuşmasını sürdüren Takva, "Bu konuda herhangi bir eksiklik söz konusu değil. Gerekli incelemelerin ardından bu ürünümüzün de kısa zamanda Avrupa Birliği tescili ile sonuçlanacağını bekliyoruz. Tescil süreçleri bazen 1, bazen 2 yıl sürüyor. Minimum 6 ay bu süreç devam ediyor. Çünkü bir araştırma, bir emeği gerektiren süreçler bunlar" ifadelerini kullandı.

Van'ın coğrafi işaret tescilinde iyi bir seviyede olduğuna işaret eden Takva, "Coğrafi İşaretli Tescil Ligi'nde Van şehrinin hatırı sayılır bir seviyede olduğunu söyleyebilirim. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ederim. Şehrimize, ekonomimize ve kültürel mirasımızın korunması konusundaki çabalara hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Van TSO'dan Kültürel Miras İçin Tescil Atağı - Son Dakika

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