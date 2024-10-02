VK Boost Programı Başvuruları Devam Ediyor

Ekonomi

Vakıf Katılım ve Teknopark İstanbul işbirliğiyle hayata geçirilen VK Boost Girişim Hızlandırma Programı'na başvurular 18 Ekim'e kadar devam edecek.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, VKBoost ile finansal teknoloji (fintek) alanında yenilikçi fikirleri olan girişimciler için fırsat sunan program, ön kuluçka aşamasındaki projelere değer katmayı hedefliyor.

Fintek girişimcilerine 9 ay boyunca sağlanacak yoğun destekle, girişimlerin hızla gelişmesi ve sektörde önemli bir yer edinmesi amaçlanıyor.

Vakıf Katılım ve Teknopark İstanbul işbirliğiyle gerçekleştirilen programa başvurular tüm hızıyla devam ederken son başvuru tarihi de yaklaşıyor.

18 Ekim Cuma gününe kadar internet sitesi üzerinden başvuruların yapılabileceği program kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar ile kurumların karşılıklı bilgi, deneyim, alt yapı ve imkanlarından yararlanmaları, kuluçka hizmetlerinin daha hızlı, daha etkin ve daha verimli yönetilmesi sağlanacak.

Program sonunda gerçekleştirilecek olan girişimcilerin fikirlerini ve projelerini sunacakları etkinlik olarak bilinen "demoday"de jüri tarafından değerlendirilerek seçilen ilk üç girişimci ödüllendirilecek. Bu kapsamda, birinci 80 bin lira, ikinci 60 bin lira, üçüncü 50 bin lira ödül almaya hak kazanacak.