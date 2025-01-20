Vodafone'dan SDN ile Radyolink Testi - Son Dakika
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Ekonomi

Vodafone'dan SDN ile Radyolink Testi

Vodafone\'dan SDN ile Radyolink Testi

Vodafone, radyolink şebekesinde SDN çözümünü başarıyla test ederek verimlilik artırdı.

20.01.2025 11:29
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Vodafone, radyolink şebekesine erişimde yazılım tanımlı ağ (SDN) çözümünün canlı testini tamamladı.

Vodafone, radyolink alanında yazılım tanımlı ağ (SDN) çözümünü canlı şebekede Türkiye'de ilk olarak başarıyla test ettiğini duyurdu. Vodafone müşterilerine en iyi kullanıcı deneyimini sunmak üzere operasyonel verimliliği ve ulaşılabilirliği artıran çözümün farklı kullanım senaryoları test edildi ve hedeflenen sonuçlara ulaşıldı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Yago Lopez, şunları söyledi: "Vodafone olarak, müşterilerimize daha iyi iletişim hizmetleri sunan yüksek kaliteli iletişim şebekeleri kurmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Artan hizmet türlerinin getirdiği zorluklar ve kapasitelerdeki artışların büyüklüğü, radyolink şebekelerini daha da zorlayıcı hale getirebiliyor. Geleneksel operasyon ve bakım süreçlerinin bazı önemli zorlukları bulunuyor. Bunların arasında, hizmetleri pazara sunma süresinin uzunluğu, pasif işletme ve bakım hizmetlerinin verimsiz olması ve trafik sıkışıklıklarının manuel olarak tespit edilmesi gibi zorluklar yer alıyor. Vodafone olarak, 5G'de ve gelecekteki yeni şebekelerde müşteri deneyimini ve ağ otomasyonunu iyileştirmenin yanı sıra işletme ve bakım verimliliğini artırıp operasyon giderlerini düşürmeyi de hedefliyoruz."

Konfigürasyon verimliliğinde yüzde 30 artış

Vodafone'un yaptığı, şebekenin otomatik keşfine yönelik testler, hızlı topoloji keşfinde ve yanlış konfigüre edilmiş bağlantıların otomatik olarak tespit edilmesinde olumlu sonuçlar verdi. Otomatik Hizmet Sağlama özelliği, konfigürasyon verimliliğinde yüzde 30 artış sundu. Ayrıca, akıllı özelliklerin uygulanmasıyla elektrik enerjisinde yüzde 10'dan fazla tasarruf sağlanırken, Otomatik Trafik Tahminleme ise şebekedeki tıkanmaları önlemek ve müşteri deneyimini doğrudan iyileştirmek üzere, trafikte sıkışacak noktaları daha oluşmadan önce belirleyebildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Teknoloji, Vodafone, Ekonomi, Yazılım, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vodafone'dan SDN ile Radyolink Testi - Son Dakika

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