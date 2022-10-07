Vodafone Türkiye'ye TM Forum'dan ödül - Son Dakika
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Vodafone Türkiye'ye TM Forum'dan ödül

07.10.2022 09:11
Vodafone Türkiye'ye TM Forum'dan ödül

Vodafone Türkiye, operasyonel verimliliği artırmak ve maliyetleri azaltmak amacıyla oluşturduğu akıllı dijital veri analiz platformuyla TM Forum Prestij Ödülleri'nde ödül kazandı.

Vodafone Türkiye, operasyonel verimliliği artırmak ve maliyetleri azaltmak amacıyla oluşturduğu akıllı dijital veri analiz platformuyla TM Forum Prestij Ödülleri'nde ödül kazandı.

Vodafone Türkiye, telekomünikasyon dünyasının önemli ödül programlarından TM Forum'un Prestij Ödülleri'nde "Müşteri Deneyimini Kullanarak Çalışan Bağlılığını Geliştirme ve İş Değerini Büyütme" konulu projesiyle "İnsan Faktörü" kategorisinde ödül kazandı.

"KOPENHAG'DAKİ TÖRENDE ÜLKEMİZDEN ÖDÜL ALAN TEK ŞİRKET OLMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ"

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Adem Özdemir, şunları söyledi:

"Çalışanlarımıza ve müşterilerimize en iyi deneyimi sunma amacıyla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Müşteri deneyimi odaklı stratejimizle çalışanlarımız için daha verimli ve performans artırıcı iş değeri sağlıyoruz. CEM (Customer Experience Management) programında elde ettiğimiz müşteri deneyimi verisini Müşteri Hizmetleri, Teknoloji Operasyonları, Pazarlama ve Satış birimleriyle paylaştık. Bu verileri strateji ve yatırım süreçlerinde etkin kullanarak son derece başarılı sonuçlara ulaştık. Tüm bu çalışmalarımızla, telekomünikasyon dünyasının prestijli organizasyonlarından TM Forum'da 'İnsan Faktörü' kategorisinde ödül almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kopenhag'daki törende bu sene ülkemizden ödül alan tek şirket olmanın gururunu taşıyoruz. Emeği geçen çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. İnsanı merkeze alan stratejimizle daha fazla katma değer oluşturacak çalışmalar yapmaya devam edeceğiz."


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Kaynak: DHA

Vodafone, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vodafone Türkiye'ye TM Forum'dan ödül - Son Dakika

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