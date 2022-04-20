Vodafone, yeni nesil perakendede ortaklıklarını genişletiyor - Son Dakika
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Vodafone, yeni nesil perakendede ortaklıklarını genişletiyor

20.04.2022 12:26
Vodafone, yeni nesil perakendede ortaklıklarını genişletiyor

Yeni nesil teknolojilerin yeni nesil operatörü olmayı hedefleyen Vodafone, teknoloji dünyasının önde gelen markalarıyla işbirliklerini sürdürüyor.

Yeni nesil teknolojilerin yeni nesil operatörü olmayı hedefleyen Vodafone, teknoloji dünyasının önde gelen markalarıyla işbirliklerini sürdürüyor. Vodafone mağazalarında JBL ve Xiaomi markalarının en yeni teknolojiye sahip ürünleri satışa sunulmaya başlandı.

Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, yeni nesil perakende anlayışı doğrultusunda dünyanın önde gelen teknoloji markalarıyla stratejik ortaklıklar kurmaya devam ediyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre 'Yeni nesil teknolojilerin yeni nesil operatörü' sloganıyla en yeni teknolojiye sahip ürünleri portföyüne katmayı sürdüren Vodafone, ses ekipmanları alanında JBL, akıllı cihazlar alanında ise Xiaomi ile işbirliği yapıyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

"Dijitalleşmenin hız kazanmasıyla, sektörlerin satış ve temas kanallarını değiştirmesini gerektiren müşteri davranışları ortaya çıktı. Biz de alışveriş, ödeme, müşteri hizmetleri, eğlence, eğitim gibi alanların her birinde ürün ve servislerimizi değişen müşteri ihtiyaçlarına uygun şekilde adapte ederek etki yaratmaya odaklanıyoruz. Yeni nesil perakende anlayışımız doğrultusunda mağazalarımızı daha fazla çeşit ve yeni nesil ürünlerin sergilenebileceği alanlara dönüştürdük. Bu noktada, dünyanın önde gelen teknoloji markalarıyla işbirliği yapmayı önemsiyoruz. Mağazalarımızda JBL ve Xiaomi'nin en yeni teknolojiye sahip ürünlerini satışa sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Amacımız, müşterilerimize en gelişmiş teknolojileri en uygun koşullarda sunmak. Stratejik ortaklarımızla müşterilerimize en iyi dijital deneyimi yaşatmaya devam edeceğiz." - İSTANBUL

Vodafone, yeni nesil perakendede ortaklıklarını genişletiyor

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Vodafone, Türkiye, Xiaomi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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