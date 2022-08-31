Volkan Doğruluk: "Ülke ekonomisine katkıda bulunmanın gururunu yaşıyoruz" - Son Dakika
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Volkan Doğruluk: "Ülke ekonomisine katkıda bulunmanın gururunu yaşıyoruz"

31.08.2022 08:51
Volkan Doğruluk: "Ülke ekonomisine katkıda bulunmanın gururunu yaşıyoruz"

İlaç, sanayi, dış ticaret, medikal, işitme cihazları ve turizm başta olmak üzere pek çok sektörde faaliyetlerde bulunan Doğruluk Grup'un yeni genel müdürlüğü İstanbul'da açıldı.

İlaç, sanayi, dış ticaret, medikal, işitme cihazları ve turizm başta olmak üzere pek çok sektörde faaliyetlerde bulunan Doğruluk Grup'un yeni genel müdürlüğü İstanbul'da açıldı.

Farklı sektörlerde kurumsal ve profesyonel çalışmalarda bulunduklarını belirten Doğruluk Grup Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Doğruluk, "Türkiye ekonomisine katkıda bulunabilmek, bizim hizmet anlayışımızın temelinde bulunuyor. Farklı sektörlerde başarılı yatırımlarda bulunarak hedefimize ulaşmak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Tabi çıtayı her zaman biraz daha yukarıya çıkarıyoruz. İstanbul Bağdat Caddesi'nde yeni şubemizi açarak çalışmalarımızı kurumsal çizgide sürdürüyor ve yenilikçi yatırımlar için ortam hazırlıyoruz" dedi.

Yer aldıkları sektörlerde yenilikçi ve vizyoner çalışmalarıyla rakip firmalardan ayrıldıklarını, bu sayede ülke ekonomisine de katkıda bulunduklarını belirten Doğruluk, "Yenilikçi stratejiler geliştiriyoruz. Çünkü amacımız her zaman çalışmalarımızı yukarıya taşımak. Biliyoruz ki bitti diye bir şey yok. Özellikle birden fazla sektörde yer alıyorsanız her zaman daha fazlasını hedeflemelisiniz. Biz de güçlü ekibimiz ve gelişmiş hizmet anlayışımız sayesinde bu amacımızı yerine getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Doğru yatırım yapabilmek için sektörü iyi analiz etmek gerekiyor"

Çalışmalarıyla Türkiye'nin her bölgesine ulaştıklarını, Türkiye ve bölgeleri için yenilikçi yatırım planları olduğunu belirten Doğruluk, "Doğru yatırım yapabilmek için sektörü iyi analiz etmek gerekiyor. İşin püf noktası bu. Bunun için de sistemli bir çalışma gerekiyor. Biz halihazırda pek çok sektörde faaliyet gösteren bir şirketiz. Özellikle sağlık sektöründe önemli yatırımlarda bulunduk, bulunmaya da devam edeceğiz. Öte yandan birçok sektörün belkemiği olan turizm sektöründe de çalışmalarımız devam ediyor. İlaç, sanayi sektörlerinde de yenilikçi çalışmalarımıza dikkat çeken yatırımlarla devam edeceğimizi söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

"Her sektörün gelişime ihtiyacı vardır"

Çalışmalarıyla Türkiye'nin geneline hitap ettiklerini, ayrıca farklı sektörlerde de kurumsal çalışmalar ve başarılı yatırımlarda bulunduklarını aktaran Doğruluk, "Her sektörün gelişime ihtiyacı var. Sektörel gelişme, doğrudan ülke ekonomisini de olumlu bir şekilde etkiliyor. Dolayısıyla yapılacak çalışmaların sektörel gelişime uygun olması çok önemli. Biz de güçlü ekibimizle bu anlayış üzerinden çalışmalarda bulunuyor, ülke ekonomisine katkıda bulunmanın gururunu yaşıyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Volkan Doğruluk: 'Ülke ekonomisine katkıda bulunmanın gururunu yaşıyoruz' - Son Dakika

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