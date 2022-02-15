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WSJ: SEC ve Adalet Bakanlığı, Wall Street bankalarının blok hisse ticaretini inceliyor - Son Dakika

WSJ: SEC ve Adalet Bakanlığı, Wall Street bankalarının blok hisse ticaretini inceliyor

15.02.2022 19:01
WSJ: SEC ve Adalet Bakanlığı, Wall Street bankalarının blok hisse ticaretini inceliyor

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve Adalet Bakanlığının, Morgan Stanley ve Goldman Sachs gibi bankalar ile hedge fonlarda blok hisse ticaretine ilişkin soruşturma başlattığı bildirildi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve Adalet Bakanlığının, Morgan Stanley ve Goldman Sachs gibi bankalar ile hedge fonlarda blok hisse ticaretine ilişkin soruşturma başlattığı bildirildi.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberinde, federal müfettişlerin Wall Street'teki blok hisse ticaretini (block trade) incelediği belirtildi.

Bankacıların büyük hisse satışlarından önce hedge fon müşterilerine uygunsuz bir şekilde tüyo verip vermediklerinin araştırıldığı aktarılan haberde, Morgan Stanley ve Goldman Sachs gibi bankalar ve hedge fonlarında blok hisse ticaretine ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Haberde, SEC'in birkaç hedge fon ve bankaya mahkeme celbi gönderdiği ve işlem kayıtları ile yatırımcıların bankacılarla iletişimine dair bilgi talep ettiği kaydedildi.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Adalet, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi WSJ: SEC ve Adalet Bakanlığı, Wall Street bankalarının blok hisse ticaretini inceliyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: WSJ: SEC ve Adalet Bakanlığı, Wall Street bankalarının blok hisse ticaretini inceliyor - Son Dakika
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