Üye Girişi
"Yabancılar tarafından kurulan gayrimenkul şirketlerinde rekor artış var" - Son Dakika

"Yabancılar tarafından kurulan gayrimenkul şirketlerinde rekor artış var"

24.01.2022 10:48
"Yabancılar tarafından kurulan gayrimenkul şirketlerinde rekor artış var"

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Sektörümüzde yabancılar tarafından kurulan gayrimenkul şirketlerinde rekor artışlar söz konusu.

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Sektörümüzde yabancılar tarafından kurulan gayrimenkul şirketlerinde rekor artışlar söz konusu. Bu işletmeler içinde yetki belgesi almadan, yönetmelik ilke ve kurallarına aykırı hareket edenlerin biran önce denetlenmesi konusunda Ticaret Bakanlığımıza ve il müdürlüklerimize büyük görevler düşüyor" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) kurulan ve kapanan şirket istatistikleri açıklandı. Buna göre 2021 yılı Ocak - Aralık döneminde en çok kurulan yabancı ortak sermayeli şirketler listesinde gayrimenkul acenteleri 782 ile 2'nci sırada yer aldı. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Sektörümüzde yabancılar tarafından kurulan gayrimenkul şirketlerinde rekor artışlar söz konusu. Bu acenteler kendi ülke vatandaşlarına yönelik sosyal medya reklam ve içerikleri ile yüksek komisyon oranlarında aracılık faaliyetlerinde bulunuyorlar. Bugün İstanbul'da, Bursa'da, Yalova'da, Sapanca'da artık yabancı tabelalar ile çok sayıda emlak işletmesi görüyoruz. Bu işletmeler içinde yetki belgesi almadan, yönetmelik ilke ve kurallarına aykırı hareket edenlerin biran önce denetlenmesi konusunda Ticaret Bakanlığımıza ve il müdürlüklerimize büyük görevler düşüyor" dedi.

"Hatalı bilgiler ile reklamlar veriliyor"

Sosyal medya üzerinden denetimsiz ve kontrolsüz verilen ilanlara da düzenleme gelmesi gerektiğini ifade eden Özelmacıklı "Bugün yabancılara verilen ilanlara hayret verici örnekler görüyoruz. 175 bin dolara vatandaşlık vaat eden, 250 bin dolara iki vatandaşlık vaat eden birçok sahte içerik ile yurtdışına sosyal medya reklamları yapılıyor. Gelen müşterilere ise yüksek ekspertiz değerleri ile ucuz gayrimenkuller çok yüksek fiyatlara satılıyor. Hem ülkemiz hem sektörümüz itibar kaybına uğruyor, ayrıca alıcılar da büyük mağduriyetler yaşayabiliyor. Kazanan yetki belgesiz yüksek komisyon oranları ile çalışan ve denetlenmeyen bu aracılar oluyor" şeklinde konuştu.

Gayrimenkul faaliyetlerinde kurulan şirket sayısı

2021 yılı Ocak - Aralık döneminde gayrimenkul sektöründe kurulan şirket istatistiklerine de değinen Özelmacıklı, "Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi verilerine göre geçtiğimiz yılda 2 bin 258 şirket, bin 307'de gerçek kişi ticari emlak işletmesi kuruldu. Rakamlara göre geçtiğimiz yıl kurulan sektörümüzdeki şirketlerin üçte birinden fazlası yabancı acenteler oldu. Ülke uyruklarına göre ilk 10 listesine baktığımızda ise 115 İran, 42 Suriye, 24 Irak ve Ürdün, 21 Birleşik Arap Emirlikleri, 20 Suudi Arabistan, 19 Kuveyt, 17 Mısır ve Pakistan, 14 ABD uyruklu şirket kuruldu" diye konuştu. - İSTANBUL

YORUMLAR
500

Gayrimenkul, Türkiye, Emlak, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Yabancılar tarafından kurulan gayrimenkul şirketlerinde rekor artış var' - Son Dakika Ekonomi


8 yıl arayla iki 24 Ocak! Biri diğerinin katillerinin peşindeydi, aynı gün öldürüldü! 8 yıl arayla iki 24 Ocak! Biri diğerinin katillerinin peşindeydi, aynı gün öldürüldü!         
10:50
Fatma Girik, veliahtı olarak kimi seçmişti? Fatma Girik, veliahtı olarak kimi seçmişti?         
10:40
Eski nişanlısı tarafından öldürülen Avukat Dilara'nın cinayet görüntüleri ortaya çıktı! Eski nişanlısı tarafından öldürülen Avukat Dilara'nın cinayet görüntüleri ortaya çıktı!         
10:25
Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek         
10:04
Meteoroloji uyardı! İstanbul bugün de yoğun kar yağışının etkisi altında Meteoroloji uyardı! İstanbul bugün de yoğun kar yağışının etkisi altında         
09:34
Hırsızlar, yağmaladıkları evi 3 çocukla birlikte ateşe verdiler Hırsızlar, yağmaladıkları evi 3 çocukla birlikte ateşe verdiler         
09:10
Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu         
08:27
İntihar ettiği denilen Esmanur'u annesinin öldürdüğü ortaya çıktı İntihar ettiği denilen Esmanur'u annesinin öldürdüğü ortaya çıktı         
20:49
Konya'da Antalya kara yolu hariç tüm yollar trafiğe açıldı Konya'da Antalya kara yolu hariç tüm yollar trafiğe açıldı         
16:56
Şahan Gökbakar, paylaşımıyla Galatasaray taraftarını kızdırdı Şahan Gökbakar, paylaşımıyla Galatasaray taraftarını kızdırdı         
16:03
"Laiklik elden gidiyor" sözüyle tanınan Süleyman dededen bu kez de zam açıklaması "Laiklik elden gidiyor" sözüyle tanınan Süleyman dededen bu kez de zam açıklaması         
15:50
Emeklilere yapılan zam ankette soruldu! İşte sonuçlar Emeklilere yapılan zam ankette soruldu! İşte sonuçlar         
15:49
Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu         
15:22
Derin Talu ile Hakan Sabancı'nın aşk yaşadığı iddiası sosyal medyada gündem oldu Derin Talu ile Hakan Sabancı'nın aşk yaşadığı iddiası sosyal medyada gündem oldu         
14:46
Bu geceye dikkat! Karadeniz'den gelecek kütleler İstanbul'da kuvvetli kar yağışa neden olacak Bu geceye dikkat! Karadeniz'den gelecek kütleler İstanbul'da kuvvetli kar yağışa neden olacak         
14:45
Yüzüne tutulan mıknatısla gerçek ortaya çıktı! 15 yıl boyunca yanağına saplanan metal parçasıyla yaşamış Yüzüne tutulan mıknatısla gerçek ortaya çıktı! 15 yıl boyunca yanağına saplanan metal parçasıyla yaşamış         
13:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplanıyor! İşte gündemdeki konular Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplanıyor! İşte gündemdeki konular         
13:30

Son Dakika Haberleri
10:48 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'ye en yakın isimdi! Mehmet Ali Çelebi görevinden istifa etti
10:41 Altının gram fiyatı 793 lira seviyesinden işlem görüyor
10:39 Fatma Girik, veliahtı olarak kimi seçmişti?
10:31 Kuzeni fuhuş yapmasını istedi, kabul etmeyince zorla bir evde tutuldu
10:28 Bir döneme damga vuran Ibrahima Yattara futbola dönüyor! Yeşil Çivril Belediyespor'dan maç başı 350 lira alacak
10:25 Eski nişanlısı tarafından öldürülen Avukat Dilara'nın cinayet görüntüleri ortaya çıktı!
10:11 Fatma Girik'in ardından konuşan Cüneyt Arkın: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum!
10:09 Yargı son bölüm yayınlandı! Ceylin ve Ilgaz arasında neler oldu?
10:07 Metropoll: Halkın yüzde 62'si İBB'de terörle bağlantılı kişilerin çalıştığına inanmıyor
10:03 Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2022 10:55:47. #1.12#
SON DAKİKA: "Yabancılar tarafından kurulan gayrimenkul şirketlerinde rekor artış var" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement