Yağışlar, Şanlıurfa'daki besicileri sevindirdi

Türkiye'nin önemli küçükbaş hayvancılık merkezlerinden Şanlıurfa'da son aylardaki yağışların sevincini yaşayan besiciler, bu yıl bereketli bir yıl geçirmeyi umut ediyor.

Ocak ve şubat aylarında yağan yağmur ve karın ardından güneşli havaların yüzünü göstermesiyle besiciler, hayvanlarını meralara çıkardı. Besiciler, meralardaki otların yeşermesiyle hayvanlarını yemle beslemek yerine otlatmayı tercih ediyor.

Haliliye ilçesine bağlı Güzelköyde hayvancılıkla uğraşan Nebi Çiftçi, AA muhabirine, her yıl bu dönemde yeşeren meraların, yeterli yağış olmaması nedeniyle kuru kaldığını söyledi.

Hayvancılığın kazançlı hale gelmesinin, meraların iyi olmasına bağlı olduğunu vurgulayan Çiftçi, ilkbahar ve yaz aylarında da hayvanlara yem vermeleri durumunda maliyetlerinin yükseleceğini ifade etti.

Uzun yıllardan sonra bölge genelinde kar yağışının etkili olduğunu hatırlatan Çiftçi, şöyle konuştu:

"Ocak ve şubatın başlarında kar ve yağmur etkili oldu. Bu bizi çok sevindirdi. Uzun yıllardan beri bu kadar kar düşmemişti. İnşallah toprağa faydası olmuştur. Umudumuz yağışların devam etmesi. Allah devletimizden razı olsun, bize destek veriyor. Yem olsun, maddi destek olsun desteğini esirgemiyor. Yağışların iyi olması bizim hayvanlarımızın fiyatlarına da yansıyor. Geçen yıl kurak bir yıl geçirdik. Bu bize olumsuz yansıdı. Bu yıl yağışlar geçen yıllara göre biraz daha iyi. Bereketli bir yıl geçiririz inşallah."

Ulubağ Mahallesi'nde besicilik yapan İbrahim Koç da son aylarda düşen yağışlarla birlikte umutlandıklarını fakat meraların tam yeşermesi için yağışların devam etmesi gerektiğini belirtti.

Yağışların az olmasının hayvanları yemle beslemeye neden olacağını anlatan Koç, "Kar yağışı bizi çok sevindirdi. Şu anda meralar istenilen seviyede olmasa da önümüzdeki aylarda yağışlarla birlikte tam iyi olur inşallah. Bugünlerde hava sıcaklığı yüksek. Tabii bu da topraktaki suyu ve nemi azaltıyor ve ot yeşermesini geciktiriyor. İnşallah mart ve nisan aylarıyla birlikte iyi yağışlar düşer, yüzümüz güler." dedi.

-"Çiftçilerimiz için bereketli ve umutlu bir yıl bekliyoruz"

Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu ise yarı kurak olan GAP bölgesinde yağışın hem tarım hem de hayvancılık için çok önemli olduğunu söyledi.

Bölgede binlerce kişinin geçimini hayvancılıkla sağladığını belirten Çullu, şunları kaydetti:

"Özellikle mera hayvancılığı yapan binlerce çiftçi yağmur olmadığı zaman tamamen sıkıntıya düşüyor. Meralarda yeterli beslenemeyen hayvanlarını doyurmak için çiftçi yem almak zorunda kalıyor. Bu yıl son 15-20 gün içerisinde yağan karlar ve yağmurlar gerçekten toprağı doyurdu. Kurak geçen 2021 yılında yağış neredeyse yüzde 50 azaldı. Bazı bölgelerde meralar 10 santimetre ancak gelişebildi. Bu yıl düşen yağışlardan sonra sıcakların başlamasıyla önümüzdeki günlerde meralar hızla yeşermeye başlayacak. Bu yağışlar 1-2 ay meraları kurtaracak gibi görünüyor. Çiftçilerimiz için bereketli ve umutlu bir yıl bekliyoruz. Mart-mayıs arasında yağacak dengeli yağışlar hem mera hem de hububat üreticileri için çok gerekli olacak. Uzun zamandır yağmayan karlar hem Türkiye'de hem de bölgemizde yağdı. Bu karlar hem tarımsal üretimi hem de yer altı sularını olumlu etkileyecek. Birçok alanda tarımda kullanılan yer altı sularının seviyesi aşırı kullanım sonucunda daha derine düşmektedir. Bazı ovalarda sulama imkanı var fakat birçok yerde ise yer altı suları tarımsal sulamada kullanılıyor. Yağışlar o bölgeler için iyi bir avantaj oldu. Bir damla kar veya yağmur çok önemli, umut ediyoruz ki gelecek yıllarda da kar yağışı olur. Çiftçilerimiz için bereketli bir yıl bekliyoruz. İyi gelişecek meralar aynı zamanda süt ve süt ürünlerine de olumlu yansıyacaktır."