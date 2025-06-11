Yandex Maps'e Kapsamlı Görsel Güncelleme - Son Dakika
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Ekonomi

Yandex Maps'e Kapsamlı Görsel Güncelleme

Yandex Maps\'e Kapsamlı Görsel Güncelleme
11.06.2025 12:09
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Yandex Türkiye, Yandex Maps'te görsel güncellemeyle haritaları daha gerçekçi ve kullanıcı dostu hale getirdi.

Yandex Türkiye, navigasyon ve keşif uygulaması Yandex Maps'e kapsamlı bir görsel güncelleme sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, güncelleme ile haritalar daha gerçekçi, doğru ve görsel olarak net hale getirilerek kullanıcı deneyimi artırıldı.

İstanbul'un merkezindeki detaylı şerit işaretlemeleri içeren "HD haritalar", artık yalnızca sürücüler için değil, yayalar, bisikletliler ve toplu taşıma kullanıcıları için de optimize edildi. Böylece kullanıcıların şehir içinde daha kolay ve güvenli şekilde yol tarifi alabilmesi hedefleniyor.

Güncellemeyle birlikte yeraltı yaya geçitleri mor renkle vurgulanarak ve yol düzeninin üzerinde hafif şeffaf bir biçimde gösterilerek yapılarının ve çıkış noktalarının daha iyi anlaşılması sağlanıyor.

Daha geniş yakınlaştırma seviyelerinde ise yollar gerçek dünyadaki gibi gri tonlarda görünüyor ve Galata Kulesi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi gibi önemli yapılar fotoğraf simgeleriyle gösterilerek görsel navigasyon destekleniyor.

Navigasyon modunda ise trafik durumu daha net bir şekilde görülebiliyor ve sokak isimleri daha kolay fark ediliyor.

"Türkiye'deki şehirler dinamik bir şekilde büyüyor"

Uygulamadaki yenilenen renk şeması, yumuşak pastel tonlar yerine daha zengin ve doğal tonlar sunarken, güncellenen tipografi sayesinde yer isimleri ve sokak etiketleri daha keskin hale getiriliyor. Bu iyileştirmeler, kullanıcıların şehir sınırlarını, sokakları ve yolları daha iyi anlamasına yardımcı oluyor.

Optimize edilmiş algoritmalar sayesinde detaylı haritalar, Android, iOS ve web platformlarında depolama ve performans gereksinimlerini artırmadan sorunsuz bir şekilde çalışıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yandex Türkiye Genel Müdürü Alexander Popovskiy, Türkiye'deki şehirlerin dinamik bir şekilde büyüdüğünü ve sürekli yeni detaylar eklendiğini belirtti.

Popovskiy, Maps'in de bu değişime ayak uydurarak daha gerçekçi ve hassas olması gerektiğini vurgulayarak, "Yenilenen Yandex Maps uygulaması, bu dönüşümü kullanıcılarına yansıtıyor ve değişen kentsel dokuda daha rahat navigasyon imkanı sunuyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Teknoloji, istanbul, Türkiye, Ekonomi, Yandex, Yaşam, Son Dakika

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