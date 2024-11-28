Yapay Zeka Devrimi Toplantısı Gaziantep'te - Son Dakika
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Ekonomi

Yapay Zeka Devrimi Toplantısı Gaziantep'te

Yapay Zeka Devrimi Toplantısı Gaziantep\'te

GSO ve GAGİAD iş birliğiyle düzenlenen toplantıda yapay zeka ve dijital dönüşüm ele alındı.

28.11.2024 14:20
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Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yeni Nesil Sanayici Platformu Dijital Dönüşüm Komisyonu ile Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) iş birliğinde, "İş Dünyasında Yapay Zeka Devrimi" konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, GSO Yönetim Kurulu Üyesi Bora Tezel, Digitopia Kurucusu ve Yönetici Ortağı- Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi Kurucusu Halil Aksu, Arena Bilgisayar Bulut Proje Yöneticisi Onur Tandoğan, Yeni Nesil Sanayici Platformu üyeleri, GAGİAD üyeleri ve firma temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren GSO Yönetim Kurulu Üyesi Bora Tezel, "Endüstri 4.0 devrimini yaşadığımız bu süreçte, yapay zeka, robot teknolojileri, otomasyon, dijital ve yeşil dönüşüm öne çıkıyor. Bu doğrultuda, yenilikçilik konusunda hep öncü olan Odamız, 2019 yılında sanayide dönüşüm hamlesini başlatmıştır. Bu yıl da çalışmalarımızın kapsamını genişleterek, yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüme, sosyal dönüşümü de ekleyerek temamızı 'Üçüz Dönüşüm' olarak belirledik" dedi.

Türkiye'nin en büyük Model Fabrikası olan Gaziantep Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi'nde verimlilik ve dijitalleşme alanlarında mentörlük yaparak, firmaların dönüşümlerine öncülük ettiklerini belirten Bora Tezel, "Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi'mizde (GSOMEM) firmalarımızın öncelikli ihtiyacı olan karbon ayak izini hesaplıyor ve yol haritalarını belirliyoruz. Yenilikler karşısında, teknolojiyle entegre, çevreye duyarlı, bireyden başlayarak bu dönüşüme adapte olmuş bir toplumsal dönüşümü de hep birlikte gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Nesnelerin internetini konuştuğumuz bir dünyada, bizim de sanayide ve üretimde robot teknolojilerini çok daha etkin bir şekilde kullanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmasının ardından Digitopia Kurucusu ve Yönetici Ortağı-Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi Kurucusu Halil Aksu ile Arena Bilgisayar Bulut Proje Yöneticisi Onur Tandoğan, yapay zeka araçlarının gelişimi, yapay zekadan faydalanan şirketler, veri güvenliği, süreç otomasyonu, pazarlama ve yapay zeka iş dünyasında dijital dönüşümün önemi konularında sunum yaparak katılımcılara bilgiler verdi.

Toplantı soru-cevap kısmının ardından sonra erdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Yapay Zeka Devrimi Toplantısı Gaziantep'te - Son Dakika

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