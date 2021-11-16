Yapı Kredi müşterilerine Avis Filo'da özel avantajlar

Yapı Kredi, Avis Filo ile yaptığı iş birliği kapsamında müşterilerine uzun dönem araç kiralamada indirim avantajı sunuyor.

Yapı Kredi açıklamasına göre, firmasına uygun araç ihtiyacını Avis Filo'dan karşılayan banka müşterileri, ödemelerini Doğrudan Borçlanma Sistemiyle (DBS) yaparak yüzde 10'a varan indirim fırsatından yararlanabiliyor.

Yapı Kredi tüzel müşterilerine özel, 12-36 ay arası dönemi kapsayan uzun dönem araç kiralamalarında geçerli olan kampanya 31 Aralık'a kadar sürecek.

Açıklamada görüşleri yer alan Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Cahit Erdoğan, müşteri odaklı hizmet modeliyle çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

Sağladıkları iş birlikleriyle müşterilere sınırsız hizmet vererek yeni ayrıcalıklar sunduklarını aktaran Erdoğan, Avis Filo ile gerçekleştirdikleri iş birliği sayesinde, müşterilere uzun dönem araç kiralamada indirim avantajı sağladıklarını bildirdi.

Erdoğan, "Avis Filo'dan karşılanan uzun dönemli araç ihtiyaçlarında, ödemeleri DBS ile yapan müşterilerimiz yüzde 10'a varan indirim fırsatından yararlanabiliyor. Her zaman olduğu gibi önümüzdeki günlerde de farklı alanlarda müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak çözümler sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"İhtiyaca uygun çözümlerimizle müşterilerimizin yanındayız"

Avis Filo markasının temsil edildiği Otokoç Otomotiv'in Araç Kiralamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Eren Gündüz ise Yapı Kredi ile farklı alanlarda iş birlikleri geliştirmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Gündüz, "Müşterilerimizin yaşadığı deneyimi hep daha iyiye götürmek en büyük hedefimiz. Özel avantajlar sağlamak üzere gerçekleştirdiğimiz iş birlikleri de bunun önemli bir parçası. İhtiyaca uygun çözümlerimizle her zaman müşterilerimizin yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.