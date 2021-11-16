Üye Girişi
Yapı Kredi müşterilerine Avis Filo'da özel avantajlar - Son Dakika

Yapı Kredi müşterilerine Avis Filo'da özel avantajlar

16.11.2021 13:49
Yapı Kredi müşterilerine Avis Filo'da özel avantajlar

Yapı Kredi, Avis Filo ile yaptığı iş birliği kapsamında müşterilerine uzun dönem araç kiralamada indirim avantajı sunuyor.

Yapı Kredi, Avis Filo ile yaptığı iş birliği kapsamında müşterilerine uzun dönem araç kiralamada indirim avantajı sunuyor.

Yapı Kredi açıklamasına göre, firmasına uygun araç ihtiyacını Avis Filo'dan karşılayan banka müşterileri, ödemelerini Doğrudan Borçlanma Sistemiyle (DBS) yaparak yüzde 10'a varan indirim fırsatından yararlanabiliyor.

Yapı Kredi tüzel müşterilerine özel, 12-36 ay arası dönemi kapsayan uzun dönem araç kiralamalarında geçerli olan kampanya 31 Aralık'a kadar sürecek.

Açıklamada görüşleri yer alan Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Cahit Erdoğan, müşteri odaklı hizmet modeliyle çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

Sağladıkları iş birlikleriyle müşterilere sınırsız hizmet vererek yeni ayrıcalıklar sunduklarını aktaran Erdoğan, Avis Filo ile gerçekleştirdikleri iş birliği sayesinde, müşterilere uzun dönem araç kiralamada indirim avantajı sağladıklarını bildirdi.

Erdoğan, "Avis Filo'dan karşılanan uzun dönemli araç ihtiyaçlarında, ödemeleri DBS ile yapan müşterilerimiz yüzde 10'a varan indirim fırsatından yararlanabiliyor. Her zaman olduğu gibi önümüzdeki günlerde de farklı alanlarda müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak çözümler sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"İhtiyaca uygun çözümlerimizle müşterilerimizin yanındayız"

Avis Filo markasının temsil edildiği Otokoç Otomotiv'in Araç Kiralamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Eren Gündüz ise Yapı Kredi ile farklı alanlarda iş birlikleri geliştirmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Gündüz, "Müşterilerimizin yaşadığı deneyimi hep daha iyiye götürmek en büyük hedefimiz. Özel avantajlar sağlamak üzere gerçekleştirdiğimiz iş birlikleri de bunun önemli bir parçası. İhtiyaca uygun çözümlerimizle her zaman müşterilerimizin yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Tragger, Aralık, Banka, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yapı Kredi müşterilerine Avis Filo'da özel avantajlar - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Ayakkabı satışı adam, dükkanında ölü bulundu 14:55 Ayakkabı satışı adam, dükkanında ölü bulundu Profilo resmen iflas etti 14:51 Profilo resmen iflas etti Kemal Kılıçdaroğlu: Geliyor gelmekte olan 14:42 Kemal Kılıçdaroğlu: Geliyor gelmekte olan
FETÖ firarisi eski Danıştay tetkik hakimi Remzi Şahin yakalandı 14:32 FETÖ firarisi eski Danıştay tetkik hakimi Remzi Şahin yakalandı Otoyolda yarış yapan araçlardan biri Gökhan Çıra'ya ait çıktı 14:29 Otoyolda yarış yapan araçlardan biri Gökhan Çıra'ya ait çıktı Erkek olduğu öne sürülen kaleciden olay cevap 14:05 Erkek olduğu öne sürülen kaleciden olay cevap
Babacan'dan Bahçeli'ye: Siz bu iktidarın ortağısınız, o kadar kolay kaçamazsınız 14:00 Babacan'dan Bahçeli'ye: Siz bu iktidarın ortağısınız, o kadar kolay kaçamazsınız 11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı 13:51 11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı

Son Dakika Haberleri
14:51 3 çocuk annesi kadın, kendisini evinin banyosundaki demirlere astı
14:50 Profilo resmen iflas etti
14:45 Bakan Hulusi Akar, F-16 hakkında açıklamalarda bulundu: ABD'nin tavrı olumsuz olursa alternatifler değerlendirilir
14:41 Kemal Kılıçdaroğlu: Geliyor gelmekte olan
14:37 Milli Takım eşofmanıyla nargile içen Pjanic, tepki topladı
14:32 FETÖ firarisi eski Danıştay tetkik hakimi Remzi Şahin yakalandı
14:29 Otoyolda yarış yapan araçlardan biri Gökhan Çıra'ya ait çıktı
14:12 Muhabirin sorduğu soru Emre Belözoğlu'nu duygulandırdı
14:04 Erkek olduğu öne sürülen kaleciden olay cevap
13:41 İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'dan faiz yorumu: İlave indirim Türkiye'ye zarar verir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir         
14:56
3 çocuk annesi kadın, kendisini evinin banyosundaki demirlere astı 3 çocuk annesi kadın, kendisini evinin banyosundaki demirlere astı         
14:51
Bakan Hulusi Akar, F-16 hakkında açıklamalarda bulundu: ABD'nin tavrı olumsuz olursa alternatifler değerlendirilir Bakan Hulusi Akar, F-16 hakkında açıklamalarda bulundu: ABD'nin tavrı olumsuz olursa alternatifler değerlendirilir         
14:46
Milli Takım eşofmanıyla nargile içen Pjanic, tepki topladı Milli Takım eşofmanıyla nargile içen Pjanic, tepki topladı         
14:38
Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti         
14:30
Boş arazide yarı çıplak kadın cesedi bulundu! Boş arazide yarı çıplak kadın cesedi bulundu!         
14:09
Adamın kafasından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı Adamın kafasından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı         
14:02
Cumhurbaşkanı ile birlikte Başak'ın ailesini ziyaret eden Emine Erdoğan gözyaşlarını tutamadı Cumhurbaşkanı ile birlikte Başak'ın ailesini ziyaret eden Emine Erdoğan gözyaşlarını tutamadı         
13:57
İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'dan faiz yorumu: İlave indirim Türkiye'ye zarar verir İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'dan faiz yorumu: İlave indirim Türkiye'ye zarar verir         
13:42
Samuray kılıcıyla genç mimarı öldüren Göktuğ Boz'un evinden çıkanlar kan dondurdu Samuray kılıcıyla genç mimarı öldüren Göktuğ Boz'un evinden çıkanlar kan dondurdu         
13:28
Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu         
12:41
Oyuncu Burak Özçivit hakkında dava açıldı Oyuncu Burak Özçivit hakkında dava açıldı         
12:27
Son Dakika! Devlet Bahçeli: EYT sorunu çözülerek gündemden çıkarılmalıdır Son Dakika! Devlet Bahçeli: EYT sorunu çözülerek gündemden çıkarılmalıdır         
11:30
Profesör, uzun süre kullanılan maskeyi inceledi: Gördüğümü görseniz asla takmazsınız Profesör, uzun süre kullanılan maskeyi inceledi: Gördüğümü görseniz asla takmazsınız         
11:29
Koronavirüse yakalanan sporcu tat alma duyusunu test etmek için acı biber yedi Koronavirüse yakalanan sporcu tat alma duyusunu test etmek için acı biber yedi         
10:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Karamollaoğlu arasında yaşanan koltuk krizi 27 yıl öncesine dayanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Karamollaoğlu arasında yaşanan koltuk krizi 27 yıl öncesine dayanıyor         
10:39
AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün         
19:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2021 15:00:22. #1.12#
SON DAKİKA: Yapı Kredi müşterilerine Avis Filo'da özel avantajlar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement