Yapı Kredi'nin 2021'de konsolide bazda net karı 10,5 milyar lira oldu

Yapı Kredi'nin 2021 yılında konsolide bazda net karı 10,5 milyar lira olarak gerçekleşti.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, geçen yıl ülke ekonomisine 564 milyar lira kaynak sağlayan Yapı Kredi'nin, toplam nakdi canlı kredi hacmi 2020 sonuna kıyasla yüzde 43 artarak 403,1 milyar liraya yükseldi.

2021 yılını yüzde 61'lik yükselişle 780,8 milyar liralık aktif toplamı ile kapatan Yapı Kredi'nin, toplam müşteri mevduat hacmi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 59 yükselerek 412,8 milyar liraya ulaştı.

Geçen yıl Yapı Kredi'nin konsolide bazda net karı 10,5 milyar lira olarak gerçekleşirken, öz kaynak karlılığı yüzde 19,6, yasal düzenlemelerin olumlu etkileri dışarıda bırakıldığında sermaye yeterlilik rasyo su ise yüzde 15 oldu.

"Ülkemiz ve toplumumuz için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, 2021 yılında da ülke ekonomisini tüm imkanlarıyla desteklediklerini belirterek, "'Hizmette sınır yoktur' anlayışımız ile ülkemiz ve toplumumuz için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Uzun yıllara dayanan tecrübe ve bilgi birikimimizi tüm paydaşlarımıza değer yaratmak adına kullandık. Sergilediğimiz güçlü performansla ülkemiz ekonomisine 564 milyar liralık kaynak sağladık. Attığımız doğru adımlarla aktif büyüklüğümüzü 780,8 milyar TL'ye yükseltmeyi başardık." ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilir ekonomik büyümenin ancak sürdürülebilir iş modeli ile mümkün olabileceğini aktaran Erün, sadece ekonomik alanda değil, sosyal, toplumsal ve çevresel alanlarda da uzun dönemli değer yaratmak için çalıştıklarını kaydetti.

Erün, "İş felsefemizin temeline koyduğumuz bu anlayışla geliştirdiğimiz ürün ve hizmetler sayesinde enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve diğer düşük karbonlu enerji kaynaklarına verdiğimiz desteği artırmak konusunda son derece kararlıyız. Bu doğrultuda geçtiğimiz yıl kredi politikalarımızda da değişikliğe gittik. Yeni kömür yakıtlı termik santralleri ve kömür madenciliği yapan yeni projeleri finanse etmeyeceğimizi beyan ederek düşük karbonlu ekonomiye geçiş ve iklim kriziyle mücadele kapsamında bir adım daha attık." ifadelerini kullandı.

Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'ne girildi

Sürdürülebilirlik alanında önemli uluslararası girişimler ve taahhütlere dahil olmaya devam ettiklerini bildiren Erün, şunları kaydetti:

"2021 yılında İklimle Bağlantılı Finansal Beyanlar Görev Gücü'ne (TCFD) destek veren şirketler arasında yerimizi aldık. Bilim Temelli Hedefler Girişimi'ne (Science Based Target Initiative) emisyonlarımızı azaltma taahhüdü verdik. Aynı zamanda gezegenimizin geleceği için sıfır atık stratejimizi uygulamaya devam ediyoruz. Bankacılık Üssü'nden sonra Genel Müdürlük binamızla da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Sıfır Atık Belgesi'ne layık görüldük. Ayrıca, dünyanın en büyük çevresel raporlama platformu Karbon Saydamlık Projesi'nin (CDP) 2021 yılı sonuçları kapsamında CDP Su Güvenliği Programı'nda A- ve CDP İklim Değişikliği Programı'nda B notunu aldık. CDP Su Güvenliği Programı'ndan aldığımız A- notuyla, Türkiye Su Lideri seçilen tek finans kuruluşu olduk. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda tarihsel olarak uzun yıllardır önemli çalışmalara imza atan ve kadın çalışan oranında sektöre öncülük eden bir kurum olarak, 2021 yılında olduğu gibi 2022'de de Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'ne (GEI) girdik."

Yapı Kredi iştiraklerinin de sürdürülebilirlik alanında çok önemli çalışmaları bulunduğunu aktaran Erün, "Yapı Kredi Leasing, yenilenebilir enerji alanında 550 MW'ın üzerinde portföyüyle sektörünün en fazla iş yapan kurumu konumunda bulunuyor. 2021 yılında yeşil enerjiye verdiğimiz desteğe bir yenisini daha ekleyerek Solar Enerji Sistemleri konusunda leasing sektöründe bir ilke imza attık. Arçelik iş birliği ile anahtar teslim şekilde doğa dostu çatı üstü güneş enerjisi sistemi hizmeti sunmaya başladık. Aynı zamanda, Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fonu'nu hayata geçirdik. Sürdürülebilir ve alternatif enerji teknolojilerinde üretici, geliştirici, dağıtıcı ve kurucu sıfatıyla faaliyet gösteren şirketlerin yurt içi ve yurt dışına ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fonu, küresel enerji sektöründe dönüşüm sürecine katkı yapabilecek şirketlere yatırım yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

630 milyon sayfadan fazla kağıt tasarrufu sağlandı

Gökhan Erün, Yapı Kredi olarak bankacılığın her alanında sınırları kaldıran işlere imza atmanın gururunu yaşadıklarını vurguladı.

Dijitalleşmenin, sağladığı konforun yanı sıra doğa dostu uygulamaların da önünü açarak sürdürülebilir bir dünyaya katkı sağladığını aktaran Erün, şunları kaydetti:

"2020 yılının mart ayından itibaren Yalın Çalışma Modeli'ne geçerek her ay yolda harcanan 350 bin saatten fazla süreden tasarruf edilmesine yol açtık. Evden çalışma sistemine geçtiğimizden beri karbon ayak izimizi ise toplamda yaklaşık 23 bin ton (yüzde 37 oranında) azalttık. Ayrıca, iş süreçlerimizde dijitalleştirmeyi sürdürerek yüzde 34 oranında kağıt tasarrufu sağladık. 2021 yılında Yapı Kredi aktif dijital müşteri adedimiz net 1,5 milyondan fazla büyüdü. Dijitalden gerçekleştirilen finansal işlem adedimiz ise yüzde 41 oranında artış gösterdi. Yapı Kredi Mobil'den yeni müşteri kazanımı adedimiz ise 2 kat büyüdü. Bununla birlikte müşterilerimizle yaptığımız tüm sözleşme ve formların yüzde 79'unda dijital onayla ilerleniyor. Bu sayede de uygulamanın başladığı 2019 yılından itibaren 630 milyon sayfadan fazla kağıt tasarrufu sağlandı."

2021 yılında 30. yılını kutlayan World ile kredi kartları alanında öncü ve lider konumu sürdürdüklerini belirten Gökhan Erün, "Türkiye'nin lider kredi kartı markası World ile 30 yılda sektörün kilometre taşlarını oluşturduk. Tüketici ihtiyaçlarını her zaman en doğru şekilde anlayarak daima pazarda farklılaşmayı başardık. Bunun sonucunda da kredi kartı alacak bakiyesinde yüzde 16,7'lik pazar payımızla tarihsel liderliğimizi sürdürüyoruz. Her yeni ürün ve hizmetimizle sektörümüzü ileri taşırken, 12,9 milyon World sahibi müşterimize benzersiz bir bankacılık deneyimi yaşatmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.