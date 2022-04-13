Yapı Merkezi, Tanzanya'daki projenin 3. fazına başladı - Son Dakika

Yapı Merkezi, bir Türk müteahhitin gerçekleştirdiği en uzun ve Doğu Afrika'nın en hızlı tren hattı olacak, Tanzanya'daki Darüsselam-Mwanza Demiryolu'nun birinci ve ikinci fazının ardından Makutupora'dan Tabora'ya uzanan 3'üncü fazın temelini attı.

Yapı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Tabora'da gerçekleştirilen temel atma törenine Tanzanya Çalışma ve Ulaştırma Bakanı Prof. Makame M. Mbrawa, Tabora Bölge Valisi Dr. Batilda Buriani, Tanzanya Türkiye Büyükelçisi Mehmet Güllüoğlu, Tanzanya Ankara Büyükelçisi Korgeneral Yacoub Mohamed, Tanzanya Demiryolları Yönetim Kurulu Başkanı Prof. John W. Kondoro, Tanzanya Demiryolları Üst Yöneticisi (CEO) Masanja Kadogosa, Yapı Merkezi İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erdem Arıoğlu ve Yapı Merkezi Holding CEO'su Aslan Uzun katıldı.

Projenin 3'üncü fazı 1,9 milyar dolar değerinde, yaklaşık 368 kilometre uzunluğunda olacak.

Tanzanya'daki demiryolu projesinin 3. faz çalışmalarının tüm altyapı işlerine ilave olarak, Makutupora ile Tabora şehirleri arasındaki 368 kilometrelik demiryolunun yapımı, toplam 7 istasyonun inşaası, hattın sinyalizasyon, telekom ve elektrifikasyon işlerinin tümü anahtar teslim olarak Yapı Merkezi tarafından gerçekleştirilecek. Proje 46 ayda teslim edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Merkezi İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erdem Arıoğlu, şu bilgileri verdi:

"Afrika'da bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz birçok başarılı projeye bir yenisini daha eklemiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tanzanya'da gerçekleştirmekte olduğumuz, bir Türk müteahhitin Afrika'da gerçekleştirdiği en uzun ve Doğu Afrika'nın en hızlı tren hattı, Darüsselam-Mwanza Demiryolu'nun Darüsselam'dan Makutupora'ya kadar uzanan 722 kilometre uzunluğundaki ilk iki kısmında göstermiş olduğumuz titizlik ve iş kalitesinden dolayı Tanzanya Demiryolları yetkilileri bu çok önemli demiryolu hattının üçüncü fazını da bizlere emanet ettiler. 3. fazın temel atma törenini büyük bir gururla gerçekleştirdik. En büyük mutluluğumuz böyle dev bir proje ile ülkemize ciddi bir döviz girdisi sağlayarak ekonomimizin güçlenmesine katkıda bulunacak olmamızdır. Ülkemiz ekonomisinin büyümesine katkı sağlıyoruz."

Verilen bilgiye göre, Tanzanya'daki demiryolu projesinin 3. faz çalışmalarının tüm altyapı işlerine ilave olarak, Makutupora ile Tabora şehirleri arasındaki 368 kilometrelik demiryolunun yapımı, toplam 7 istasyonun inşası, hattın sinyalizasyon, telekom ve elektrifikasyon işlerinin tümünü anahtar teslim olarak Yapı Merkezi üstlendi.