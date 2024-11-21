Yapı Ruhsatlarında Büyük Düşüş - Son Dakika
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Ekonomi

Yapı Ruhsatlarında Büyük Düşüş

Belediyelerin verdiği yapı ruhsatı sayısı, Temmuz-Eylül döneminde yüzde 18,8 azaldı.

21.11.2024 10:47
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Belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı, temmuz-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18,8 azalış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın üçüncü çeyreğine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönemde yıllık bazda belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 18,8, daire sayısı yüzde 17 ve yüz ölçümü yüzde 18,9 azaldı.

Yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüz ölçümü 32 milyon metrekare olurken, bunun 17 milyon metrekaresinin konut, 8,2 milyon metrekaresinin konut dışı ve 6,8 milyon metrekaresinin ise ortak kullanım alanı olduğu görüldü.

Bu yapılarda kullanma amacına göre en yüksek pay, 21,2 milyon metrekareyle iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binaların oldu. Bunu 2,5 milyon metrekareyle sanayi binaları ve depolar izledi.

Yapı kullanma izin belgesi

Belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinde bina sayısı, söz konusu çeyrekte 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 2,9 artarken, daire sayısı yüzde 3,1 ve yüz ölçümü yüzde 5,3 azaldı.

Bu yapıların toplam yüz ölçümü 22,5 milyon metrekare olarak hesaplanırken, bunun 12,4 milyon metrekaresini konut, 5,6 milyon metrekaresini konut dışı ve 4,5 milyon metrekaresini ortak kullanım alanları oluşturdu.

Kullanma amacına göre en yüksek pay 15,3 milyon metrekareyle iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binaların oldu. Bunu, 1,8 milyon metrekareyle sanayi binaları ve depolar izledi.

Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Emlak, Eylül, Son Dakika

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