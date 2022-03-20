Yaptırımlar sonrası Rusya, 140 milyar dolar değerindeki altın rezervine alıcı bulamıyor - Son Dakika
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Yaptırımlar sonrası Rusya, 140 milyar dolar değerindeki altın rezervine alıcı bulamıyor

20.03.2022 12:56

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş sonrası birçok ülke Rusya'ya karşı yaptırım kararı aldı. Rusya, yaptırımlar nedeniyle 140 milyar dolar değerindeki altın rezervine alıcı bulmakta sıkıntı yaşıyor.

Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının devam etmesiyle ülkeye ağır ekonomik bedel ödetmek isteyen Batı ülkelerinin yaptırımlarının kapsamı giderek genişliyor. Batı ülkelerinin yaptırımları petrolde olduğu gibi altında da Rusya'nın ticaret yapmasını zorlaştırırken, İngiltere ve ABD, Rusya'nın altın rezervlerini kullanmasını engellemeye yönelik adımlar atıyor.
Rusya'nın yaklaşık 300 milyar dolar değerindeki uluslararası rezervlerine erişimi dondurulurken, rezervlerinin üçte birini teşkil eden altın ve yuan rezervlerini kullanması da zorlaştırılmaya çalışılıyor.

İLK ADIM İNGİLTERE'DEN GELMİŞTİ

Bu kapsamda, Londra Külçe Piyasası Birliği (LBMA) geçen hafta Rusya'nın Londra altın piyasasında altınlarını satmasını engellemek amacıyla tüm Rus rafinerilerini akredite listesinde askıya aldı. Söz konusu kararla her yıl trilyonlarca dolarlık değerli metal ticaretinin yapıldığı Londra pazarına Rus altınlarının girişine fiili yasak getirildi.

RUSYA'NIN ALTIN REZERVLERİ AMERİKALI SENATÖRLERİN HEDEFİ OLDU

İngiltere'deki bu gelişmeyi, ABD Senatosunun, ABD vatandaşlarının Rus altınıyla herhangi bir işlem yapmasını yasaklayacak yeni yasa tasarısı takip etti. ABD'de Cumhuriyetçi ve Demokratlardan oluşan bir grup senatör, Rusya'nın altınlarını satmasını önlemek amacıyla yasa tasarısı sundu. Söz konusu tasarıyı sunan senatörlerden Angus King, konuya ilişkin açıklamasında, Rusya'nın "devasa altın arzının" Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülke ekonomisinin daha da kötüleşmesini önlemek için kullanabileceği birkaç varlıktan biri olduğunu belirtti. Bu rezervlere yaptırım getirerek Rusya'nın dünya ekonomisinden daha da izole edilebileceğini vurgulayan King, "Putin'in giderek artan maliyetli askeri kampanyasının zorluğunu artırabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

RUSYA DÜNYANIN EN BÜYÜK 5'İNCİ ALTIN REZERVİNE SAHİP

Rusya, 140 milyar dolar değerindeki 2 bin 300 tonluk altınla dünyanın en büyük 5'inci altın rezervine sahip ülkesi konumunda bulunuyor. Ülkenin altın rezervlerini son 15 yılda topladığı ve bunun Rusya için bir tür "ekonomik sigorta" olmasının amaçlandığı belirtiliyor. Ukrayna'da devam eden savaş ve Batılı ülkelerin yaptırımlarıyla, Rus para birimi ruble değer kaybederek rekor seviyelere düşerken, ülkede altın talebinin yüksek seviyelere çıktığı biliniyor. Ham petrol fiyatında olduğu gibi altın fiyatlarının da Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmaya başlamasından bu yana yükseliş göstermesi dikkati çekiyor.

VATANDAŞLARIN ALTIN ALMASI TEŞVİK EDİLİYOR

Rusya'da rublenin değer kaybetmesi nedeniyle vatandaşlar döviz alımını yoğunlaştırmış, bunun üzerine ülkede altın alımlarında uygulanan KDV miktarı sıfırlanmıştı. Yetkililer bu adımın, vatandaşları döviz yerine bankalardan altın almaya yönlendireceğini ifade etmişlerdi. Rusya Merkez Bankası da 15 Mart'ta aldığı kararla vatandaşların artan altın talebi nedeniyle bankalardan altın almayı durdurduğunu açıklamıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yaptırımlar sonrası Rusya, 140 milyar dolar değerindeki altın rezervine alıcı bulamıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yaptırımlar sonrası Rusya, 140 milyar dolar değerindeki altın rezervine alıcı bulamıyor - Son Dakika
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