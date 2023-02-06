Deprem felaketinin ardından fırsatçılar ortaya çıktı! Borsada çimento fiyatları tavan yaptı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öğle saatlerinde bölgede 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelirken 10 ilde büyük yıkım yaşandı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI ARTIYOR

AFAD Başkanı Yunus Sezer acı bilançoyu, "Şu ana kadar 105 artçı deprem söz konusu. 2 bin 824 yıkılan bina ihbarı alındı. Hem havadan hem karadan deprem bölgesine sevkiyat var. Hayatını kaybeden vatandaşların sayısı 1014 oldu." sözleri ile paylaştı.

ÇİMENTO HİSSELERİNİ TAVAN YAPTIRDILAR

Hal böyleyken borsadan gelen bir görüntü pes artık dedirtti. Depremin acısı yaşanırken borsadaki fırsatçılar, çimento hisselerini tavan yaptırdı. Borsa İstanbul'da açılış seansında, çimento şirketlerinin hisselerinde sert yükselişler görüldü.

BORSA İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Borsa İstanbul'dan açıklama yapıldı. Açıklamada, "6.02.2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle deprem bölgesinde bulunan aşağıda belirtilen ortaklık paylarına ait işlem sıralarının, şirketlerin depremden ne şekilde etkilendiklerine ilişkin KAP'ta özel durum açıklaması yapılıncaya kadar durdurulmasına karar verilmiştir" denildi.