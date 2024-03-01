YASED Başkanı Engin Aksoy, YOİKK 2024 Yılı Eylem Planı'nın hayata geçirilmesini diledi

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Engin Aksoy, Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK) 2024 Yılı Eylem Planı'na ilişkin, "Eylem Planı'nın en kısa sürede hayata geçirilerek ülkemiz iş ve yatırım ortamının rekabetçiliğinin artırılmasını diliyor bu süreçte de YASED olarak her türlü katkıyı sağlamaya devam edeceğimizi ifade ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.
Aksoy, uzun zamandır yenilenmesi beklenen Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu 2024 Yılı Eylem Planı'nın yayımlanmasının ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Eylem Planı'nın en kısa sürede hayata geçirilerek ülkemiz iş ve yatırım ortamının rekabetçiliğinin artırılmasını diliyor bu süreçte de YASED olarak her türlü katkıyı sağlamaya devam edeceğimizi ifade ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Eylem planında, YASED'in öncelikli gündem maddelerinin yer almış olmasının, Uluslararası Sermaye (UDY) girişleri açısından olumlu bir adım olduğunu vurgulayan Aksoy, "Başta YOİKK çalışmalarına başkanlık eden Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz ve Eylem Planı hazırlıklarını koordine eden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisimiz olmak üzere YOİKK üyesi tüm bakanlarımıza, başkanlarımıza ve emeği geçen değerli kamu çalışanlarına teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Aksoy, şunları kaydetti:
"YASED olarak bu yıl gündemimizdeki iki önemli konunun Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılmasını Düzenleyen KVKK 9. Madde değişikliği ve İklim Kanunu ve dolayısıyla Emisyon Ticaret Sistemi'nin uygulamaya alınmasına ilişkin düzenlemeler olduğunu, çeşitli platformlarda dile getirmiştik. Eylem Planı'nda, uzun süredir gündeme getirdiğimiz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na ilişkin değişiklik ihtiyacının dikkate alındığını ve konunun TBMM gündemine taşındığını görüyoruz. Plan, bu kanunun Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) ile uyumlaştırılması ve yurt dışına veri aktarımına ilişkin ulusal politikaların ticareti destekleyici çerçeveye dönüştürülmesini de içeriyor."
YASED olarak bugüne kadar çeşitli platformlarda dile getirdikleri ve ülkenin rekabet gücünü artıracak diğer önceliklerin de planda yer aldığına işaret eden Aksoy, "Bu konularda düzenlemelerin gerçekleşmesinin 2024 yılı yatırımları için teşvik edici olacağını memnuniyetle belirtmek istiyorum." değerlendirmesini yaptı.
Aksoy, YOİKK'in önemli bir bileşeni olan Yatırım Danışma Konseyi'nin 2024 yılında toplanması yönünde alınacak bir kararın önemine vurgu yaparak, "Global CEO'larımızın YOİKK çatısı altında ülkemize gelerek en üst düzeyde istişarelerde bulunmasının büyük fayda sağlayacağını düşünüyoruz. YASED olarak bu süreci memnuniyetle üstlenebiliriz." ifadelerini kullandı.
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