Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) TAV Havalimanları 25,74 23,26 10,66 Ege Gübre 170,40 156,10 9,16 İş GMYO 2,00 1,84 8,70 Albaraka Türk 1,65 1,52 8,55 Türk Hava Yolları 13,62 12,72 7,08 Alkim Kimya 15,73 15,05 4,52 Tofaş Oto. Fab. 50,00 47,98 4,21 Karsan Otomotiv 3,69 3,55 3,94 Enka İnşaat 10,54 10,18 3,54 Gözde Girişim 5,88 5,68 3,52 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Borusan Yat. Paz. 348,90 409,70 -14,84 Erbosan 96,90 112,50 -13,87 RTA Laboratuvarları 21,60 24,16 -10,60 Galatasaray Sportif 3,31 3,61 -8,31 T. Halk Bankası 4,29 4,67 -8,14 Koç Holding 21,64 23,50 -7,91 Jantsa Jant Sanayi 60,00 65,00 -7,69 Akbank 5,14 5,55 -7,39 Deva Holding 21,52 23,20 -7,24 Kardemir (D) 6,25 6,73 -7,13 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Garanti Bankası 9.348.143.961 Türk Hava Yolları 6.674.834.062 Ereğli Demir Çelik 3.518.826.735 Tüpraş 3.124.524.259 Yapı ve Kredi Bank. 2.865.537.993 Kardemir (D) 2.826.236.228 Şişe Cam 2.738.115.527 Akbank 2.216.824.726 Petkim 1.787.558.800 Emlak Konut GMYO 1.580.873.528 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

Son Dakika

Prenses Mako, bir siville evlenip Japon kraliyet ailesinden ayrılan kadınlara verilen toplu parayı kabul etmedi

5 saat boyunca rehin tutulup boğazı kesilen usta, kurtuluş anını anlattı: Takla atmasaydım her şey bitmişti

''Tapulu arazim'' diyerek ördüğü çivili duvarla sokağı tamamen kapattı! Komşuları tepkili: Şok olduk, Berlin Duvarı gibi

Jeofizik Uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, "Türkiye'deki 13 yanardağ aktif olabilir mi?" sorusunu cevapladı: Ege'deki volkanlar için durum tehlikeli

Sokak ortasında iki erkek çocuğunu taciz eden adam kendini böyle savundu: Onlara lahmacun verdim

Dehşete düşüren olay! Ameliyat sırasında yanlışlıkla toplardamarını kestiği kadına böbreğini bağışlayıp intihar etti

ABD'de PKK'ya bütçe desteği sağlamasına imkan veren yasa tasarısı kabul edildi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye açıklaması! Yeşil ışık yaktı