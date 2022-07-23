Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 16,49 ile İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon oldu.

AgeSA Hay. ve Em. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF ise yüzde 8,01'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon 0,968052 16,49 Yapı Kredi Port.Fintech ve Block.Tekn. Fon Sep. Fon 0,863851 13,38 Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon 1,131880 12,89 İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon 1,877422 10,93 TEB Portföy Metaverse ve Dijital Tekn. Değ. Fon 1,002493 10,09 Neo Portföy Birinci Değişken Fon 1,531709 9,88 TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 7,773743 9,39 Garanti Portföy Metaverse ve Yeni Tekn. Değ. Fon 0,956811 9,06 Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değş. Fon 1,454552 8,67 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,149433 8,42 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar AgeSA Hay. ve Em. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,088600 8,01 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,268357 6,73 BNP Paribas Cardif Em.Teknoloji Sekt. Değ. EYF 0,010542 6,54 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,369360 6,50 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,058856 6,36 Garanti Em. Hay. Metaverse ve Yeni Tek.His.Sen. EYF 0,009750 6,30 AgeSA Hay. ve Em. His. Sen. Gr. EYF 0,185541 5,81 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,100493 5,81 Allianz Yaşam ve Em. Agresif Değ. EYF 0,047402 5,73 AgeSA Hay. ve Em. His. Sen. EYF 0,181863 5,69