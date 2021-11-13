Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF
|0,018362
|2,79
|Türkiye Hay. ve Em. Kamu Dış Borç. Ar. EYF
|0,13204
|2,72
|HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,064026
|2,67
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,094549
|2,66
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,181805
|2,65
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF
|0,076728
|3,57
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,011753
|3,13
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,027169
|2,19
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,023335
|2,08
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,011639
|1,83
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,067449
|4,66
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,178824
|4,15
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,107016
|4,11
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,2032
|4,09
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,209762
|3,93
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,039161
|3,72
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,034222
|3,56
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,020174
|3,12
|Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF
|0,175873
|2,96
|AvivaSA Em. ve Hay. Karma Gr. EYF
|0,034501
|2,87
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF
|0,011714
|7,03
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,079870
|2,37
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,055991
|2,36
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,037685
|2,26
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,023652
|2,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF
|0,067767
|5,78
|Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,019255
|5,77
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,063602
|5,72
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,062308
|5,55
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,064875
|5,52
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,082214
|0,32
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,083380
|0,31
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,026988
|0,30
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,036297
|0,29
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,074782
|0,29
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF
|0,011534
|-0,73
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,016481
|-1,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA
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