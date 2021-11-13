Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF 0,018362 2,79 Türkiye Hay. ve Em. Kamu Dış Borç. Ar. EYF 0,13204 2,72 HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,064026 2,67 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,094549 2,66 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,181805 2,65 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF 0,076728 3,57 AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,011753 3,13 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,027169 2,19 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,023335 2,08 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,011639 1,83 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,067449 4,66 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,178824 4,15 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,107016 4,11 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,2032 4,09 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,209762 3,93 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,039161 3,72 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,034222 3,56 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,020174 3,12 Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF 0,175873 2,96 AvivaSA Em. ve Hay. Karma Gr. EYF 0,034501 2,87 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF 0,011714 7,03 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,079870 2,37 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,055991 2,36 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,037685 2,26 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,023652 2,02 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF 0,067767 5,78 Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,019255 5,77 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,063602 5,72 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,062308 5,55 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,064875 5,52 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,082214 0,32 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,083380 0,31 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,026988 0,30 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,036297 0,29 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,074782 0,29 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF 0,011534 -0,73 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,016481 -1,61 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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