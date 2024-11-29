Yatırımcı Sayısında Rekor Artış

Ekonomi

Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD) Başkanı Yağız Oral, bu yıl fon yatırımcı sayısında ciddi artış yaşandığını belirterek, "2023 sonunda 4,3 milyon olan yatırımcı sayısı, sadece 10 ayda 1 milyon kişi artarak ekim sonu itibarıyla 5,3 milyon kişiye ulaştı." dedi.

Kurumsal yatırımcılar ve sermaye piyasalarının temsilcilerini bir araya getiren ve TKYD tarafından dördüncüsü düzenlenen Portföy Yönetimi Zirvesi İstanbul'da başladı.

Zirvenin açılışında konuşan Oral, son yıllarda yüksek büyüme sürecine giren sektörün, yatırımcıların ilgisi ve finansal okuryazarlığın da artmasıyla bu yıl ciddi büyüme gösterdiğini ve ekim itibarıyla 6 trilyon lirayı geçerek GSYH'nin yüzde 17,3'üne ulaştığını söyledi.

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 2015 yılında fon kuruculuğunu portföy yönetimi şirketlerine devretmesi ve Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nun (TEFAS) Takasbank tarafından devreye alınmasının da sektör için dönüm noktası olduğunu vurgulayan Oral, TKYD'nin sektöre katkılarını anlattı.

Oral, bu yıl yatırım fonu yatırımcı sayısında ciddi artış olduğunu dile getirerek, "2023 sonunda 4,3 milyon olan yatırımcı sayısı, sadece 10 ayda 1 milyon kişi artarak ekim sonu itibarıyla 5,3 milyon kişiye ulaştı." bilgisini paylaştı.

"Avrupa portföy yönetimi sektörü 28,5 trilyon avro büyüklüğe ulaştı"

Yağız Oral, sektörün son yıllarda sergilediği etkileyici büyümeyle geldiği bu noktayı çok önemsediklerini ancak gelişmiş ülke ekonomileri ile kıyaslandığında gidilecek daha çok yolun olduğunu, bu yola adım adım ve istikrarlı şekilde yaklaştıklarını söyledi.

Yönetim kurulu üyeliğini üstlendiği Avrupa Fon ve Varlık Yönetimi Birliği EFAMA'nın raporlarına göre, 2023 sonu itibarıyla Avrupa portföy yönetimi sektörünün 28,5 trilyon avro büyüklükle Avrupa GSYH'sinin yüzde 138'ine ulaştığını dile getiren Oral, şu bilgileri verdi:

"Global bakıldığında ise 108 trilyon avro büyüklükle dünya GSYH'sinin yüzde102'sini oluşturuyor. TKYD olarak bu seviyelere çıkmak hedefi doğrultusunda, daha gelişmiş ve derinleşmiş sermaye piyasaları ile birlikte ülkemizin finansal istikrarının artmasına ve ekonomimizin gelişmesine katkı vermeye devam edeceğiz."

"Kurumsal yatırımcıların reel ekonomiye verdiği katkı artmaya devam ediyor"

TKYD Başkanı Oral, kurumsal yatırımcıların Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin pay senetlerine yaptıkları uzun vadeli yatırımlar ile girişim sermayesi yatırım fonları (GSYF) ve gayrimenkul yatırım fonları (GYF) tarafından reel sektöre doğrudan önemli miktarda yatırım yaptığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"22 Kasım itibarıyla bu fonların toplam yatırımı 302 milyar liraya ulaştı. Kurumsal yatırımcıların, pay senetlerine yaptığı yatırım 704 milyar liraya, özel sektör tahvillerine yaptığı yatırım da 241 milyar lira seviyesine yükseldi. Bu fonların reel sektöre gerçekleştirdiği toplam yatırım 944 milyar liraya ulaştı. Birçok farklı temadaki fonlara ilginin artması, yatırımcıların uzun vadeli bakış açısıyla yatırım yapmaya başladığının göstergesi."

Oral, Türkiye'de yatırım yönetiminde küresel piyasalarla birlikte sürdürülebilirliğin öneminin arttığını kaydederek, bu temada yaklaşık 13 milyar lira büyüklüğe ulaşıldığını bildirdi.

Yağız Oral, "Sektör olarak çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim, sürdürülebilirlik temalarına desteklerimiz artmaya devam edecek, böylece çok önemsediğimiz yeşil dönüşüme sektör olarak önemli katkıda bulunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Zirve kapsamında gün içinde "Türkiye Ekonomisi ve Piyasalarına 2024'ün Ötesine Bakış, Yeni Jeopolitik Senaryolar", "Yatırım Fonları Ekosistemi ve İş Ortakları" ile "21. Yüzyılın Fırsatları ve Belirsizlikleri" başlıklı paneller düzenlenecek.

Öte yandan 2024 Nobel Ekonomi Ödülü'ne layık görülen ekonomist Daron Acemoğlu, çevrim içi olarak "Yüzyılın Fırsatları ve Belirsizlikleri" başlıklı konuşma gerçekleştirecek.