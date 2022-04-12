Yaz meyvelerinde bolluk ve ucuzluk bekleniyor - Son Dakika
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Yaz meyvelerinde bolluk ve ucuzluk bekleniyor

12.04.2022 14:24
Yaz meyvelerinde bolluk ve ucuzluk bekleniyor

Pazar tezgahlarında yerini alan yaz meyvelerinin ilerleyen haftalarda daha da ucuzlaması beklenirken, ilk çıktığında kilosu 600-700 lira aralığında olan eriğin fiyatı şimdiden 300 liraya kadar düştü.

Pazar tezgahlarında yerini alan yaz meyvelerinin ilerleyen haftalarda daha da ucuzlaması beklenirken, ilk çıktığında kilosu 600-700 lira aralığında olan eriğin fiyatı şimdiden 300 liraya kadar düştü.

Yaz aylarının yaklaştığı günlerde sıkça gündeme gelen yeşil erik, fiyatıyla dikkatleri çekiyor. Kilogramı 600-700 lira aralığında piyasaya inen ilk eriklerde fiyat 300 liraya kadar geriledi. Yaklaşık 8-9 adet erik bulunan küçük paketler, 50-60 liraya satılırken bu günlerde 25 liraya satılıyor. Pazarcı esnafı ise dökme eriğin gelmesiyle fiyatların daha da düşeceğini söylüyor. Diğer yaz meyvelerinden çağla, karadut, çilek gibi ürünlerin fiyatlarında ise şimdiden düşüş başladı. Pazarcı esnafı ise yaz aylarında pazarın en ucuz ürünlerinin meyveler olacağını düşünüyor. Bugünlerde Mersin tarafındaki üreticinin ürünlerini satan esnaf, diğer illerden de sevkiyatların gelmesiyle fiyatların iyice düşmesini ve yaz boyunca meyvelerde bolluk olmasını bekliyor.

"Yaz meyvelerinde bolluk ve ucuzluk bekliyoruz"

Eskişehir'de 50 yıldır pazarcılık yapan Emin Özkaya, önümüzdeki haftalarda fiyatların iyice düşeceğini söyledi. Meyve açısından bolluk içinde bir yaz beklediklerini belirten Özkaya, şu ifadeleri kullandı:

"Yaz meyveleri tezgahlara gelmeye başladı. Yavaş yavaş çoğalmasını da bekliyoruz. Çilek, yeşil erik, karadut, çağla gibi meyveler Mersin'den gelmeye başladı. Diğer illerdeki meyveler henüz hasat edilmedi. Şuan erik küçük paketlerle satıyoruz. Ortalama 8-9 tane erik olan paketlere 25 lira diyoruz. Paket ağırlığı yaklaşık 80 gram oluyor. Yani şu anda eriğin kilogram fiyatı 300 lira civarlarında geliyor. Paketli değil de dökme erik geldiğinde fiyatı düşer. Diğer ürünler çok daha ucuz. Çağla'nın kilogramını 60 liraya, çileğin kilogramını 40 lira satıyoruz. Şifalı karadut ise 50 lira civarlarından satılıyor. Bu sene yaz meyvelerinin bol olmasını bekliyoruz. Zaten pazarın en ucuz ürünleri meyveler. Yeşillik fiyatları uçtu. Meyve fiyatlarının iyice düşmesi için tüm illerdeki hasadın yapılması gerekiyor. Yaz aylarında en ucuz ürünler meyveler olacak gibi gözüküyor. Yaz meyvelerinde bolluk bekliyoruz." - ESKİŞEHİR

Yaz meyvelerinde bolluk ve ucuzluk bekleniyor
Yaz meyvelerinde bolluk ve ucuzluk bekleniyor
Yaz meyvelerinde bolluk ve ucuzluk bekleniyor

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Eskişehir, Mersin, Erik, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yaz meyvelerinde bolluk ve ucuzluk bekleniyor - Son Dakika


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