Yazılımda 59 ülkeye bir Türk liderlik edecek

Analitik yazılım şirketi SAS'ta Türkiye ve Orta Asya Bölgesinden Sorumlu Genel Müdürü ve ardından Güneydoğu Avrupa Bölgesi Genel Müdürü olarak görev yapan Tayfun Topkoç, terfi ederek Orta Doğu, Afrika, Türkiye ve Orta Asya Bölgesi Genel Müdürü olarak atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sorumluluk bölgesi genişleyen Topkoç, yeni pozisyonu kapsamında 59 ülkeye ve yüzlerce çalışana liderlik ederek çalışmalarını sürdürecek.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında lisans eğitimi, elektronik ve telekomünikasyon mühendisliği alanında ise yüksek lisans eğitimi alan Topkoç, Koç Üniversitesi Executive MBA programını da tamamladı.

Topkoç, Türkiye ve Orta Doğu genelinde satış yönetimi ve iş geliştirme başta olmak üzere birçok alanda uzman bilgiye ve üst düzey yönetici pozisyonlarında 22 yılı aşkın sektör deneyimine sahip.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SAS Ortadoğu, Afrika, Türkiye ve Orta Asya Bölgesi Genel Müdürü Tayfun Topkoç, sorumluluk bölgesinin genişlemesinden mutluluk duyduğunu belirtti.

Topkoç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"SAS'ta görev yaptığım süre boyunca farklı bölgelerden farklı ekiplere liderlik etmek ve birlikte başarılı işlere imza atarak SAS'ın veri analitiği liderliğini pekiştirmeye katkıda bulunabilmek benim için çok değerli. SAS olarak şirketlere dijital dönüşüm süreçlerinde değer katarken, bulunduğumuz bölgeleri de kalkındıracak ve veri analitiği ekosistemine katkıda bulunacak çalışmalar sürdürmeye ilk günkü heyecanımızla devam edeceğiz."