YD-ÜFE Ekim Ayında Artış Gösterdi - Son Dakika
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Ekonomi

YD-ÜFE Ekim Ayında Artış Gösterdi

YD-ÜFE, Ekim'de aylık %0,09, yıllık %30,70 artış yaşadı, sanayinin iki sektörü yükseldi.

20.11.2024 10:46
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Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), ekimde aylık bazda yüzde 0,09, yıllık bazda yüzde 30,70 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, YD-ÜFE, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,09, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 23,45, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 30,70 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 47,62 yükseldi.

Sanayinin 2 sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 33,52, imalatta yüzde 30,65 artış görüldü.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında ise ara mallarında yüzde 28,23, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 36,56, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 31,09, enerjide yüzde 4,74 ve sermaye mallarında yüzde 38,71 artış gerçekleşti.

Sanayinin 2 sektörünün aylık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 0,23, imalatta yüzde 0,08 artış olarak hesaplandı.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri ise ara mallarında yüzde 0,06, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 1,08, enerjide yüzde 3,59 artarken dayanıksız tüketim mallarında yüzde 0,1 ve sermaye mallarında yüzde 0,49 azalış olarak kayıtlara geçti.

YD-ÜFE'nin aylık ve yıllık değişim oranları şöyle:

YD-ÜFE'nin aylık değişim oranları

Yıl/AyOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralık
20191,83-1,793,444,934,19-3,24-2,33-1,410,821,17-0,451,81
20202,390,773,485,461,470,951,647,463,084,622,02-0,76
2021-1,37-2,467,457,144,693,930,34-0,921,557,9313,4925,92
20223,252,357,292,616,519,180,662,640,671,342,282,77
202340,421,652,430,4515,6215,341,95-0,591,353,512,28
20244,572,384,71,370,420,971,72,952,250,09

YD-ÜFE'nin yıllık değişim oranları

Yıl/AyOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralık
201935,3530,7132,2433,4330,6622,2316,32-2,94-11,15-2,885,598,93
20209,5312,3812,431310,0614,8219,4930,2333,1537,6941,1237,56
202132,5128,2733,1935,3139,643,7241,8930,8128,8732,9647,8987,64
202296,44106,13105,8297,11100,54110,66111,34118,94117,04103,7983,6649,9
202350,9848,1340,3540,132,1339,9260,3259,2457,2557,2559,1558,4
202459,2762,3867,2565,5365,4844,5127,41

28,6732,3530,70

Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Madencilik, Son Dakika

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