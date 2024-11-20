YD-ÜFE Yıllık %30,70 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

YD-ÜFE Yıllık %30,70 Arttı

Ekim ayında Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, yıllık %30,70 ve aylık %0,09 artış gösterdi.

20.11.2024 10:28
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Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi yıllık yüzde 30,70 arttı, aylık yüzde 0,09 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'ni (YD-ÜFE) açıkladı. Buna göre, YD-ÜFE 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,09 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 23,45 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,70 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 47,62 artış gösterdi.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 30,65 arttı

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 33,52 artış, imalatta yüzde 30,65 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 28,23 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 36,56 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 31,09 artış, enerjide yüzde 4,74 artış, sermaye mallarında yüzde 38,71 artış olarak gerçekleşti.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde aylık yüzde 0,08 arttı

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 0,23 artış, imalatta yüzde 0,08 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 0,06 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 1,08 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 0,10 azalış, enerjide yüzde 3,59 artış, sermaye mallarında yüzde 0,49 azalış olarak gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi YD-ÜFE Yıllık %30,70 Arttı - Son Dakika

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