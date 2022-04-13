YEKA-4'ün 100 MW GES ihalesini Ecogreen Enerji kazandı - Son Dakika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Güneş Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin YEKA GES-4 Niğde Bor- 2 ihalesini, Denizli firması Ecogreen Elektrik Enerji Üretim şirketi kazandı.

YEKA GES-4 Niğde Bor ihalesinin sonuçlarına göre, birbirinden güçlü enerji firmaları ile kapışan merkezi Denizli olan Ecogreen Elektrik Enerji Üretim şirketi son 5'e kaldı. Bor 2 için dev enerji şirketleriyle yarışan Ecogreen Elektrik Enerji Üretim şirketi ihaleyi, verdiği en düşük 39 kuruşluk teklifle kazandı.

Ecogreen Elektrik Enerji Üretim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Uğurlu, Ecogreen'in çok kısa içerisinde Türkiye'nin en önemli yenilenebilir enerji şirketlerinden biri olduğunu belirterek, "Bildiğiniz üzere, kısa zamanda ülkemizin en önemli yenilenebilir enerji şirketlerinden biri olduk. Ülkemizin birçok bölgesinde GES, biyogaz ve biyokütle elektrik üretim tesisleri kurduk. Her biri alanında uzman, inovatif düşünebilen ve hızlı kararlar alabilen çalışma arkadaşlarımızla güzel bir ekip oluşturduk. Bu başarımızı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'mızın YEKA GES-4 NİĞDE BOR-2 için düzenlediği 100 MegaWatt ve GES yatırımı ihalesine verdiğimiz en düşük teklifle taçlandırdık. Bütün çalışma arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. İhalelere katılan tüm değerli firmalarımıza gösterdikleri emek ve ülkemizin enerjisine kattıkları değer için ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Enerjimizi doğadan, gücümüzü bu topraklardan alıyor ve yine bu topraklara yatırım yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Ülkemize ve Ecogreen Ailesi'ne hayırlı olsun" dedi.