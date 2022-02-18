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Yemek Sepeti kuryeleri kararlı! Bugün de Alman Başkonsolosluğu önünde toplandılar, haklarını istediler! - Son Dakika

Yemek Sepeti kuryeleri kararlı! Bugün de Alman Başkonsolosluğu önünde toplandılar, haklarını istediler!

18.02.2022 15:14

Yemek Sepeti kuryeleri, düşük maaş zamlarına karşı bir kez daha sokağa çıktı. İşçiler, şirketi bünyesinde bulunduran Alman menşeli Delivery Hero'yu Almanya Başkonsolosluğu önünde protesto etti.

Online yemek siparişi hizmeti veren Yemek Sepeti ve Bana Bi kuryeleri, yeni yılla birlikte ücretlerine yapılan zammın düşük olduğu gerekçesiyle başlattıkları eylemlerini sürdürüyor.

Yemek Sepeti kuryeleri Alman Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı

ZAM ORANLARININ ARTIRILMASINI İSTİYORLAR

Bugün de Gümüşsuyu'ndaki Almanya Başkonsolosluğu önünde toplanan kuryeler, zam oranlarının yeniden düzenlenmesini talep etti.

Yemek Sepeti kuryeleri Alman Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı

BAŞKONSOLOSLUĞA MEKTUP GÖTÜRDÜLER

Haklarının verilmesini isteyen kuryeler, yağmur altında pankart açıp slogan attı. Yapılan basın açıklamasının ardından Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, Alman Başkonsolosluğu'na mektup götürdü. Küçükosmanoğlu, kapı önünde yapılan üst aramasının ardından içeri alındı.

Ali Rıza Küçükosmanoğlu, Yemek Sepeti'nin sahibi olan Delivery Hero'nun diğer Avrupa ülkelerinde yaptığı zamları işaret ederek, " Türkiye'deki kuryelerin Hollanda'daki Almanya'daki kuryelerden ne farkı var. Daha az mı çalışıyorlar? Aksine hepsinden daha fazla ve daha ağır koşullarda çalışıyorlar. Yemek Sepeti işçileri hak ettiğini istiyor" dedi.

Yemek Sepeti kuryeleri Alman Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı
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Delivery Hero, Yemek Sepeti, Almanya, Alman, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Yemek Sepeti kuryeleri kararlı! Bugün de Alman Başkonsolosluğu önünde toplandılar, haklarını istediler! - Son Dakika Ekonomi


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