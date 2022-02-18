Yemek Sepeti kuryeleri kararlı! Bugün de Alman Başkonsolosluğu önünde toplandılar, haklarını istediler!

Online yemek siparişi hizmeti veren Yemek Sepeti ve Bana Bi kuryeleri, yeni yılla birlikte ücretlerine yapılan zammın düşük olduğu gerekçesiyle başlattıkları eylemlerini sürdürüyor.

ZAM ORANLARININ ARTIRILMASINI İSTİYORLAR

Bugün de Gümüşsuyu'ndaki Almanya Başkonsolosluğu önünde toplanan kuryeler, zam oranlarının yeniden düzenlenmesini talep etti.

BAŞKONSOLOSLUĞA MEKTUP GÖTÜRDÜLER

Haklarının verilmesini isteyen kuryeler, yağmur altında pankart açıp slogan attı. Yapılan basın açıklamasının ardından Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, Alman Başkonsolosluğu'na mektup götürdü. Küçükosmanoğlu, kapı önünde yapılan üst aramasının ardından içeri alındı.

Ali Rıza Küçükosmanoğlu, Yemek Sepeti'nin sahibi olan Delivery Hero'nun diğer Avrupa ülkelerinde yaptığı zamları işaret ederek, " Türkiye'deki kuryelerin Hollanda'daki Almanya'daki kuryelerden ne farkı var. Daha az mı çalışıyorlar? Aksine hepsinden daha fazla ve daha ağır koşullarda çalışıyorlar. Yemek Sepeti işçileri hak ettiğini istiyor" dedi.