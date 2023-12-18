 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yemeksepeti'nin sahibi Delivery Hero, Türkiye'deki teknoloji merkezini kapatıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Yemeksepeti'nin sahibi Delivery Hero, Türkiye'deki teknoloji merkezini kapatıyor

Yemeksepeti'nin sahibi Delivery Hero, Türkiye'deki ofisini kapatıyor. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Yemeksepeti, kararın teknoloji AR&GE merkezlerini kapsadığını belirterek, ''Karar, Yemeksepeti operasyonları ya da insan kaynakları ile ilişkili değildir ve Yemeksepeti'nin faaliyetlerini etkilememektedir. '' denildi.

Yemeksepeti\'nin sahibi Delivery Hero, Türkiye\'deki teknoloji merkezini kapatıyor
18.12.2023 - 16:29,  Güncelleme: 16:33
Abone Ol

Almanya merkezli gıda teslimat şirketi Delivery Hero, Türkiye ve Tayvan'daki küresel teknoloji merkezlerini kapatacağını ve Berlin'deki ana merkezinde çalışanların sayısını azaltacağını açıkladı. Şirket açıklamasında, Berlin'deki ana merkezde ve küresel hizmet birimlerinde çalışanların sayısını bu yıl yüzde 13 azalttığını duyurdu. Bu gelişme sonrası bir açıklama yapan Yemeksepeti, kararın teknoloji AR&GE merkezlerini kapsadığını belirtti.

Yemeksepeti'nin sahibi Delivery Hero, Türkiye'deki teknoloji merkezini kapatıyor

YEMEKSEPETİ OPERASYONLARINI KAPSAMIYOR

Konuyla ilgili Yemeksepeti'nden açıklama geldi. Kararın teknoloji AR&GE merkezlerinin faaliyetlerini sonlandırmayla ilgili olduğunu Yemeksepeti operasyonları ya da insan kaynakları ile ilişkili olmadığını ve Yemeksepeti'nin faaliyetlerini etkilemediğine dikkat çekildi.

Yemeksepeti'nin sahibi Delivery Hero, Türkiye'deki teknoloji merkezini kapatıyor

Yemeksepeti'nden yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Delivery Hero, platformunda ve hızlı ticaret iş kolunda küresel ölçekte hizmet kalitesini ve verimliliği artırma, sürdürülebilir büyüme odağı uyarınca Tayvan ve Türkiye'deki teknoloji AR&GE merkezlerinin faaliyetlerini sonlandırma kararı aldığını duyurmuştur. Karar, Yemeksepeti operasyonları ya da insan kaynakları ile ilişkili değildir ve Yemeksepeti'nin faaliyetlerini etkilememektedir. Yemeksepeti, Türkiye'de hızlı ticaretin öncüsü olarak faaliyetlerine tüm hızıyla devam etmektedir."

YORUMLAR

Delivery Hero, Yemek Sepeti, Türkiye, Berlin, Tayvan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yemeksepeti'nin sahibi Delivery Hero, Türkiye'deki teknoloji merkezini kapatıyor - Son Dakika


16:29
Yemeksepeti'nin sahibi Delivery Hero, Türkiye'deki teknoloji merkezini kapatıyor Yemeksepeti'nin sahibi Delivery Hero, Türkiye'deki teknoloji merkezini kapatıyor
16:28
Dursun Özbek hastaneye kaldırıldı Dursun Özbek hastaneye kaldırıldı
16:07
Gelin Damat Dergisi'nden 20. yıla özel muhteşem ödül töreni Gelin Damat Dergisi'nden 20. yıla özel muhteşem ödül töreni
15:53
Prenses Diana'nın elbisesi açık artırmada 900 bin sterline satıldı Prenses Diana'nın elbisesi açık artırmada 900 bin sterline satıldı
15:52
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, 39 milyon kişinin oyunu alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, 39 milyon kişinin oyunu alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi
15:45
Burdur'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan üniversiteli kız öğrenci yaralandı Burdur'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan üniversiteli kız öğrenci yaralandı
15:41
Polat ailesi soruşturmasında 'Şampiyonlar ligi' fotoğrafında yer alan 13 şüphelinin ifadeleri alınacak Polat ailesi soruşturmasında 'Şampiyonlar ligi' fotoğrafında yer alan 13 şüphelinin ifadeleri alınacak
15:32
Danışmanı Rüşvetten gözaltına alınan Zeydan Karalar, belediye önünde halka seslendi Danışmanı Rüşvetten gözaltına alınan Zeydan Karalar, belediye önünde halka seslendi

Son Dakika
16:29 Yemeksepeti'nin sahibi Delivery Hero, Türkiye'deki teknoloji merkezini kapatıyor
16:28 Dursun Özbek hastaneye kaldırıldı
16:07 Gelin Damat Dergisi'nden 20. yıla özel muhteşem ödül töreni
15:53 Prenses Diana'nın elbisesi açık artırmada 900 bin sterline satıldı
15:52 Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, 39 milyon kişinin oyunu alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi
15:45 Burdur'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan üniversiteli kız öğrenci yaralandı
15:41 Polat ailesi soruşturmasında 'Şampiyonlar ligi' fotoğrafında yer alan 13 şüphelinin ifadeleri alınacak
15:32 Danışmanı Rüşvetten gözaltına alınan Zeydan Karalar, belediye önünde halka seslendi
15:16 Tam dişimize göre kura! Galatasaray Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile eşleşti
15:11 Ekonomik sıkıntılar çeken oyuncu Kim Zolciak, boşanma aşamasında olduğu kocasına ait eşyaları Instagram üzerinden satışa Çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 16:51:39. #1.13#
SON DAKİKA: Yemeksepeti'nin sahibi Delivery Hero, Türkiye'deki teknoloji merkezini kapatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement