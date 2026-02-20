Yeni Demir Yolu Projeleri ile Türkiye'nin Ulaşım Vizyonu - Son Dakika
Yeni Demir Yolu Projeleri ile Türkiye'nin Ulaşım Vizyonu

20.02.2026 11:18
Bakan Uraloğlu, 38 yeni demir yolu hattının proje çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin demir yolu yatırımlarında yeni bir döneme girdiğini belirterek, "Toplam uzunluğu 7 bin 84 kilometre olan 38 yeni hattın etüt ve proje çalışmaları tamamlandı." dedi.

Uraloğlu, AA muhabirine, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında demir yolunun yeniden Türkiye'nin omurgası olacağını söyledi.

Demir yollarının uluslararası ağa entegre olduğuna işaret eden Uraloğlu, 30 demir yolu hattının proje çalışmalarının Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından, 8'inin ise Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünce (AYGM) tamamlandığını bildirdi.

Uraloğlu, çalışmalarda kısa sürede yapım aşamasına geçileceği bilgisini vererek, şöyle konuştu:

"Türkiye, demir yolu yatırımlarında yeni bir döneme girdi. Toplam uzunluğu 7 bin 84 kilometre olan 38 yeni hattın etüt ve proje çalışmaları tamamlandı. TCDD'nin projelendirdiği 30 yeni hattın toplam uzunluğu 5 bin 402 kilometre, AYGM'nin projelendirdiği 8 hattın uzunluğu ise 1682 kilometre. Bu projelerle Türkiye'nin demir yolu ağı, uluslararası ulaştırma koridorlarıyla tam uyumlu hale gelecek. Avrupa, Kafkasya, Orta Asya ve Orta Doğu'ya açılan güzergahlar, Türkiye üzerinden kesintisiz bağlanacak. Bu adım, ülkemizin doğu-batı ve kuzey-güney akslarında stratejik koridorların birbirine bağlanmasını, üretim ve tüketim merkezlerinin entegrasyonunu, limanların, organize sanayi bölgelerinin ve lojistik üslerin doğrudan demir yolu ağına katılmasını sağlayacak."

İhracat yükleri hızlı, ekonomik ve çevreci şekilde taşınacak

Uraloğlu, demir yollarının yalnızca bir ulaşım aracı olmadığını, ekonomik büyümede stratejik rol oynadığını dile getirdi.

Yeni projelerin uygulamaya alınmasıyla sanayi ve tarım üretim merkezlerinin doğrudan demir yolu ağına bağlanacağına dikkati çeken Uraloğlu, "İhracat yükleri limanlara ve sınır kapılarına hızlı, ekonomik ve çevreci şekilde taşınacak. İç turizm ve şehirler arası yolculuklar daha konforlu ve güvenli olacak. Yeni hatlarla hem iç pazarımız daha dinamik hale gelecek hem de uluslararası ticaret ağlarına daha güçlü bağlanacağız. Böylece Türkiye, doğudan batıya, kuzeyden güneye uzanan uluslararası lojistik koridorlarının merkezi olacak. Eskişehir-Afyonkarahisar-Antalya Hızlı Tren Hattı'nın yanı sıra Siirt-Kurtalan ve Samsun-Çorum hatları, yapımına başlamayı planladığımız projeler arasında yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Uraloğlu, 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı kapsamında kara, hava ve deniz ulaştırmasının yanı sıra demir yolunun da yeniden öncelikli ulaştırma modu haline getirildiğini hatırlattı.

Yerli ve milli demir yolu sanayisinin geliştiğini vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Kendi trenimizi, lokomotifimizi yapıyoruz. Demir yollarında uluslararası arenada artık söz sahibiyiz. Yeni hatlarla demir yolu, hem çevreci ulaşım politikalarının hem de net sıfır karbon hedeflerinin en önemli taşıyıcısı olacak. Ayrıca, projelerimiz hayata geçtiğinde İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerini bağlayacak, kuzey-güney demir yolu koridorları daha da güçlenecek."

Kaynak: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Türkiye, Ekonomi, Ulaşım, Çevre

