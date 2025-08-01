Yerel Kalkınma Programı Başladı

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 81 ilde büyük bir kalkınma seferberliğini hayata geçirdiklerini belirterek, " Türkiye'nin tüm illerinde yürüteceğimiz Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programımıza başvurular bugün başladı" dedi.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "81 şehrimizde büyük bir kalkınma seferberliğini hayata geçiriyoruz. Türkiye'nin tüm illerinde yürüteceğimiz Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programımıza başvurular bugün başladı. Yerel potansiyeli harekete geçiriyor, her şehrimiz için belirlediğimiz 4 stratejik alanda yeni yatırımların önünü açıyoruz" dedi. Başvuru ve detaylara; 'https://yerelkalkinmahamlesi.sanayi.gov.tr' internet adresinden ulaşılabilecek. Başvurular, 30 Eylül 2025 tarihine kadar yapılabilecek.