Yerli otomobil parçalarıyla Türkiye ekonomisine katkı sağlıyor - Son Dakika
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Yerli otomobil parçalarıyla Türkiye ekonomisine katkı sağlıyor

28.05.2022 10:00
Yerli otomobil parçalarıyla Türkiye ekonomisine katkı sağlıyor

Bursa'da 2015 yılında kurduğu üretim tesisinin kapasitesini artırarak 26 kişiyi istihdam eden Ömer Hakan Filiz, ürettiği yerli otomobil ürünleriyle hem Bursa hem de Türkiye ekonomisine katkı sağlıyor.

Bursa'da 2015 yılında kurduğu üretim tesisinin kapasitesini artırarak 26 kişiyi istihdam eden Ömer Hakan Filiz, ürettiği yerli otomobil ürünleriyle hem Bursa hem de Türkiye ekonomisine katkı sağlıyor.

Bursalı girişimci Ömer Hakan Filiz, otomobillere olan ilgisini ve modifiye tutkusunu mesleğe dönüştürdü. Filiz, ithal edilen otomobil parçalarının yerli üretimini yapabilmek için 2015 yılında bir üretim tesisi kurdu. Tesiste, araç tamponu, rüzgarlık ve elektronik modüller gibi maliyeti yüksek 150 çeşit ürünün yerli üretimini gerçekleştiren Filiz, 26 kişiye de istihdam sağlıyor. Bursalı girişimci ve ekibi, ürettikleri yerli parçalarla hem Bursa hem de Türkiye ekonomisine katkı sağlıyor. Filiz'in hayata geçirdiği yerli üretim projesiyle her yıl yaklaşık 600 bin dolar Türkiye'ye kalıyor. Ayrıca Ömer Hakan Filiz, başta Yunanistan ve Bulgaristan olmak üzere onlarca ülkeye yerli üretimlerinin ihracatını da gerçekleştiriyor. Ürünlerden, her sene yaklaşık 100 bin dolar civarında ihracat geliri sağlıyor.

Yerli üretim sayesinde, ürünlerin maliyeti yüzde 40 oranında düşebiliyor. Üretimde düşen maliyetler, parçaların fiyatlarına da yansıyor. Araç parçalarını daha uygun fiyata almak isteyenler, yerli üretim ürünleri tercih ediyor. Filiz'in hayata geçirdiği yerli ürünler, yurt içi ve yurt dışından da yoğun ilgi görüyor. Türkiye'nin birçok noktasından ve yurtdışından her yıl yüzlerce insanı misafir ettiklerini vurgulayan Filiz, "2021 yılında hem yurt içinden hem de yurt dışından olmak üzere 30 bin araca uygulama gerçekleştirdik. 100 bine yakın misafirimizi ağırladık. 2022 yılında hedefimiz 75 bin araca uygulama yaparak 250 bin misafirimizi burada ağırlamak" dedi.

Yaptıkları modifiye işlemlerine ilişkin de bilgi veren Filiz, yapılan işlemlerde aracın orjinalliğinin bozulmadığına dikkat çekerek, araçlara müşterinin isteği doğrultusunda kişisel tasarımların uygulandığını söyledi. Ayrıca Filiz, aracına modifiye yaptırmak isteyenlere de uyarıda bulunarak, "Modifiye işlemleri mutlaka güvenilir bir yerde doğru şekilde yapılmalı. Biz, halk arasında modifiye araçlara karşı oluşan algıyı kırmak istiyoruz. Tuning işlemleri doğru uygulandığı takdirde sürüş deneyimine doğrudan etki ederek sürüş keyfini artırır" ifadelerini kullandı. - BURSA

Yerli otomobil parçalarıyla Türkiye ekonomisine katkı sağlıyor
Yerli otomobil parçalarıyla Türkiye ekonomisine katkı sağlıyor
Yerli otomobil parçalarıyla Türkiye ekonomisine katkı sağlıyor
Yerli otomobil parçalarıyla Türkiye ekonomisine katkı sağlıyor
Yerli otomobil parçalarıyla Türkiye ekonomisine katkı sağlıyor

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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